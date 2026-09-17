Gaëtan Bloom i David Stone encapçalen el cartell del quart Festival de Màgia de prop de Solsona

El Festival de Màgia de prop “Tria una carta” de Solsona arriba enguany a la quarta edició del 16 al 18 d’octubre amb una programació que manté l’aposta per la qualitat, la màgia de petit format i la proximitat amb el públic, alhora que incorpora artistes de reconegut prestigi internacional. En seran caps de cartell els francesos Gaëtan Bloom i David Stone, dos dels mags més reconeguts del panorama internacional actual.
El festival, organitzat per l’Ajuntament de Solsona amb la direcció del mag solsoní Pere Rafart, proposa una programació que combina la gala internacional de màgia, espectacles de petit format, propostes familiars, tallers i activitats formatives adreçades a il·lusionistes. Les entrades s’han posat a la venda avui a través de la plataforma entradessolsones.com.
La gala es trasllada a la sala polivalent
Una de les principals novetats d’aquesta quarta edició serà el canvi d’ubicació de la gala internacional de màgia, el dissabte 17 a les set i a les nou del vespre, que es trasllada a la sala polivalent de Solsona. El nou espai permetrà millorar la comoditat i la visibilitat dels espectadors gràcies a la grada, si bé “el festival mantindrà la seva aposta per una màgia viscuda de molt a prop”, tal com remarca Pere Rafart.
Tot i les dimensions de la sala polivalent, l’aforament es limitarà expressament a poc més de 200 espectadors per sessió “per preservar el caràcter proper de la proposta i la connexió entre artistes i públic”. La gala es concentrarà enguany en dues úniques sessions durant la tarda-vespre de dissabte.
El cartell internacional presenta Gaëtan Bloom, una de les figures de referència de la màgia francesa i europea. Amb dècades de trajectòria, Bloom és reconegut tant per la seva faceta d’intèrpret com per la seva capacitat creativa i la influència que han tingut les seves idees i efectes entre il·lusionistes d’arreu del món. Segons el director del festival, “la seva combinació d’eniny, humor i creativitat l’han convertit en una llegenda de l’il·lusionisme”.
També des de França arribarà David Stone, un dels mags més sol·licitats a escala internacional. El seu estil combina màgia de prop, tècnica, comèdia i improvisació, amb una posada en escena caracteritzada pel ritme, l’humor, el to descarat i les situacions inesperades. Se’l defineix com “un showman capaç de convertir cada aparició en un petit caos perfectament controlat”.
Completarà el cartell de la gala Hugo Maximiliano, especialista en màgia de prop i guanyador del Primer Premi nacional de màgia de prop, que aportarà una proposta basada en la tècnica, l’elegància i la màgia a pocs centímetres dels espectadors.
A molt pocs metres
La proximitat continuarà sent un dels trets distintius del festival amb espectacles en espais singulars de Solsona i per a pocs espectadors. Així, el divendres 16 a les vuit del vespre al Museu de Solsona, Pere Rafart presentarà una sessió especial de Peresonal, el seu espectacle de màgia de prop, que aquest octubre inicia la cinquena temporada a Barcelona i per al qual ja s’han exhaurit les entrades aquest matí en poques hores. Al voltant d’una taula i davant d’un nombre molt reduït d’espectadors, la proposta prescindeix dels grans artificis per centrar-se en la màgia i en la relació directa amb el públic.
El diumenge 18 a les vuit al pub Sputnik, David Stone presentarà també a Solsona el seu espectacle unipersonal, una oportunitat per descobrir una altra faceta de l’artista francès més enllà de la seva participació a la gala internacional.
Formació per a il·lusionistes
Després de la bona acollida de la programació formativa de l’any passat, el festival “Tria una carta” tornarà a oferir conferències i formacions adreçades a il·lusionistes i aficionats avançats. Les sessions aniran a càrrec de Hugo Maximiliano i Gaëtan Bloom.
Ambdós artistes compartiran coneixements i experiències vinculats a la màgia de prop, la tècnica, la creativitat i la construcció d’efectes. La proposta permetrà als participants treballar directament amb dos professionals amb trajectòries i maneres diferents d’entendre l’ofici.
Propostes per al públic familiar
La programació familiar també tindrà un paper destacat en aquesta quarta edició. El diumenge 18 a les sis de la tarda al teatre comarcal, Enric Magoo, que ja va participar en la primera edició del festival, tornarà a Solsona amb un espectacle familiar de nova creació, en una convocatòria organitzada per la UBIC. Aquesta iniciativa reforça la col·laboració del festival amb el comerç local i amplia l’accés a la màgia a públics de totes les edats.
Paral·lelament, el dissabte 17 al matí, la biblioteca Carles Morató acollirà novament els tallers de màgia per a infants, una activitat que permet als més petits descobrir alguns dels secrets de l’il·lusionisme i convertir-se en protagonistes per un dia amb els seus primers trucs.
Més de 1.200 espectadors en l’edició anterior
La quarta edició del festival parteix d’un creixement sostingut de la resposta del públic. L’any passat, el certamen va superar els 1.200 espectadors entre les diferents activitats programades.
Les dues sessions de l’espectacle infantil va reunir aproximadament 600 persones, mentre que la gala internacional va assolir uns 460 espectadors en tres sessions, amb pràcticament totes les entrades exhaurides. Els tallers de màgia van tornar a completar l’aforament, fins i tot després d’ampliar-ne les places, amb uns 40 infants participants. També va registrar una elevada ocupació l’espectacle de l’Sputnik, amb més de 90 espectadors.
Vocació internacional
Amb quatre edicions, «Tria una carta» es manté alineada a la filosofia amb què va néixer: apostar per una experiència de màgia propera i de qualitat, sense renunciar a la presència d’artistes de primer nivell. Durant aquest temps, el festival ha anat ampliant progressivament els espais i les propostes per arribar a tots els públics, però sense renunciar a la proximitat entre els mags i el públic.
Del 16 al 18 d’octubre, Solsona tornarà a convertir-se en punt de trobada per als aficionats a l’il·lusionisme amb tres dies de màgia internacional, espectacles de petit format, activitats familiars i formació per a professionals i aficionats avançats.
Les entrades per als espectacles de la quarta edició es poden adquirir a Entradessolsones.com