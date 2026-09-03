Jezz Club presenta els concerts per aquesta tardor a Solsona

Una temporada més redoblant l’oferta professional de concerts de clàssica, jazz i autor a Solsona, Jezz Club ha presentat la nova programació de tardor que s’inicia el dissabte 26 de setembre convertint el Club en un petit bar de Nova Orleans amb el concert que oferirà el clarinetista de la Vella Dixieland Pau Casares i el seu quartet de músics. Serà tota una arrencada jazzística i una celebració. Dues setmanes després, el 10 d’octubre, serà el torn de l’avantguarda, risc absolut amb dos amics reinterpretant peces de Frederic Mompou, Béla Bartók o Erik Satie posant en valor la música europea i la llibertat. Són Sergi Sirvent al piano i David Viñolas a la bateria. Cafè per als més cafeters.
Continuant amb allò inesperat, un dels concerts més sorprenents esdevindrà el dissabte 24 d’octubre a les 7 de la tarda: el duet castellà Los Hermanos Cubero. Guitarra, veus i mandolina, excel·lents lletres sobre la vida rural castellana. I per fer de contrapès, la cantant solsonina Montserrat Isanta estrenarà nou espectacle: un recull de tonades populars catalanes reharmonitzades pensant en la seva dolça i terrenal veu. Des de l’hereu riera fins a cançons de Masia del Solsonès. Serà el dissabte 7 de novembre.
Borja Penalba i Meritxell Gené guiaran al Respectable pel món de la Nova Cançó a l’estil D’un temps, d’un país de Joan Manuel Serrat. Serà el dissabte 21 de novembre, una cita ineludible pels seguidors de Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Raimon o Guillem d’Efak.
El dissabte 28 de novembre, just una setmana després, serà el torn de la gironina Mar Gimferrer al violoncel acompanyada del pianista Marc Heredia. L’emotivitat i la força amb que Gimferrer s’expressa són magnífiques. Interpretarà música de Pau Casals, Nadia Boulanger o Cesar Franck. Qui lidera els violoncels de la Pforte Kammerorchester Plus d'Àustria té molt a dir a l’escenari i és molt jove.
El plat fort, el cap de cartell de tardor, serà Ferran Palau, instigador del pop metafísic i un dels músics més influents dels últims 10 anys a casa nostra. El 12 de desembre Palau desfilarà les seves brillants cançons a guitarra i veu en un concert proper i íntim com la seva música tranquil·la. I el cicle de tardor finalitzarà el diumenge 20 de desembre amb l’Orquestra Jezz Club i el seu tradicional concert de nadales. Tot una celebració en honor a la cultura de club, tancant una temporada amb 22 concerts professionals de clàssica, jazz i autor i amb una seixantena de músics dalt l’escenari.
Les entrades pels concerts es poden comprar a jezz.cat i hom es pot fer soci i gaudir d’importants descomptes a jezz.cat/jezzclub. Us hi esperem!