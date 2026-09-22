22 de setembre de 2026

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10:30
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Solsona celebra la Jornada de Reconeixement Docent amb acte d’homenatge i manifestació cultural

Cultura i Mitjans

El Teatre Comarcal serà escenari d’un reconeixement als mestres actius i jubilats del Solsonès

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ARA A PORTADA

Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 18:12

Dimecres vinent, 30 de setembre, a partir de les 17.30 h, el Teatre Comarcal de Solsona acollirà la Jornada de Reconeixement Docent, que enguany integra la col·laboració del podcast LLEGIR, amb Uriol Gilibets i Eduard Gener presents. L’activitat posa el focus en el reconeixement a tot el personal docent, tant qui manté la docència com aquells que han acabat la seva vida professional el curs passat. Aquesta convocatòria vol posar en primer pla la dedicació a les aules i, de forma pública, distingir aquells que han tancat una etapa en el sector educatiu.

 

 

Organització i col·laboracions institucionals

La trobada neix de la coordinació entre la ZER del Solsonès i els SE del Solsonès, amb el suport de l’Ajuntament de Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès. El programa incorpora un acte institucional que destaca el compromís persistent del professorat a la comarca. Segons l’organització, com en edicions anteriors, la jornada finalitzarà amb un refrigeri obert a tots els participants.

 

 

Procés d’inscripció i participació

Totes les persones interessades a assistir-hi han de formalitzar la inscripció tan aviat com sigui viable, fent ús dels enllaços habilitats, diferenciats per a docents i per a no docents. L’objectiu és facilitar la logística i reflectir la implicació real de la comunitat educativa del Solsonès.

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