Solsona celebra la Jornada de Reconeixement Docent amb acte d’homenatge i manifestació cultural

Dimecres vinent, 30 de setembre, a partir de les 17.30 h, el Teatre Comarcal de Solsona acollirà la Jornada de Reconeixement Docent, que enguany integra la col·laboració del podcast LLEGIR, amb Uriol Gilibets i Eduard Gener presents. L’activitat posa el focus en el reconeixement a tot el personal docent, tant qui manté la docència com aquells que han acabat la seva vida professional el curs passat. Aquesta convocatòria vol posar en primer pla la dedicació a les aules i, de forma pública, distingir aquells que han tancat una etapa en el sector educatiu.
Organització i col·laboracions institucionals
La trobada neix de la coordinació entre la ZER del Solsonès
i els SE del Solsonès
, amb el suport de l’Ajuntament de Solsona
i del Consell Comarcal del Solsonès
. El programa incorpora un acte institucional
que destaca el compromís persistent del professorat a la comarca. Segons l’organització, com en edicions anteriors, la jornada finalitzarà amb un refrigeri obert a tots els participants.
Procés d’inscripció i participació
Totes les persones interessades a assistir-hi han de formalitzar la inscripció tan aviat com sigui viable, fent ús dels enllaços habilitats, diferenciats per a docents
i per a no docents
. L’objectiu és facilitar la logística i reflectir la implicació real de la comunitat educativa del Solsonès
.