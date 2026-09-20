El Jezz Club de Solsona inicia la temporada de tardor amb el quartet de Pau Casares

El Jezz Club de Solsona obre les portes a una nova temporada de concerts de tardor posant en escena el quartet encapçalat per Pau Casares. Serà el proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda, al local el Jezz Club (c. del Berguedà, 16). El clarinetista, que destaca per la seva experiència amb La Vella Dixieland, compareixerà acompanyat per Marc Martin (piano), Queralt Camps (contrabaix) i Joan Casares (bateria). Aquesta sessió dona el tret de sortida a una fase renovada al club, centrada en una vetllada de jazz clàssic i l'essència de Nova Orleans, amb la intenció de traslladar al públic la sensació pròpia dels locals i carrers d'aquesta ciutat als Estats Units.
Programa i repertori del concert de jazz
El grup oferirà peces emblemàtiques del jazz i swing, especialment referents dels anys trenta i quaranta
. El concert s'articula com un recorregut pels grans noms del gènere, mantenint la fidelitat al so tradicional i apropant-lo als espectadors locals. L'aparició de Pau Casares
brinda ocasió per escoltar de prop un músic consolidat a l'escena catalana, que suma centenars de directes i manté relació directa amb la nova fornada de músics del país.
Les entrades i la informació per als socis del club
Els tiquets es poden reservar a jezz.cat,
on també s'ofereixen detalls per aquells que vulguin formar part del club i accedir a preus reduïts. Aquesta iniciativa afegeix continuïtat a la funció del Jezz Club
com a punt de trobada cultural del jazz a la comarca, facilitant nous espais d'experiència musical durant la tardor.