L'artista barceloní JOMA, resident al Solsonès, rep el reconeixement de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya

Josep Maria Rius Ortigosa, JOMA, nascut a Barcelona el 1954, ha estat reconegut amb el Premi Junceda d’Honor 2026, un guardó que l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC) atorga en reconeixement a la seva trajectòria i a la seva aportació al món de la il·lustració.
JOMA és d’un dels grans noms de la il·lustració i l’humor gràfic català, amb més de cinc dècades de dedicació al dibuix i una obra que ha transitat per la premsa, el llibre, el còmic, la poesia visual, l’animació i les arts escèniques. JOMA va iniciar la seva trajectòria el 1969 a la revista Patufet i des d’aleshores ha acompanyat diverses generacions de lectors amb un llenguatge gràfic propi i inconfusible.
Llicenciat en Ciències de la Informació i amb estudis a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, JOMA ha desenvolupat al llarg de més de cinc dècades una trajectòria vinculada a l’humor gràfic, la il·lustració i el dibuix d’opinió, tant en premsa com en l’àmbit editorial. La seva obra s’ha estès també cap a la poesia visual, l’escultura, les instal·lacions, l’animació i els espais escènics, en una recerca constant de nous llenguatges a partir del dibuix.
En els darrers anys, JOMA ha ampliat encara més els formats i llenguatges del dibuix, amb treballs amb músics i poetes en espais escènics, així com propostes basades en el dibuix en transformació, ja sigui en directe o mitjançant l’animació. Una evolució que manté el dibuix com a centre de la seva recerca artística i que exemplifica una de les característiques que l’APIC ha volgut reconèixer amb aquest guardó: la capacitat d’entendre la il·lustració com un llenguatge sense fronteres.
Una trajectòria que eixampla els límits de la il·lustració
L’APIC ha decidit concedir el Premi Junceda d’Honor 2026 a JOMA per la seva capacitat d’aplicar i adaptar el seu llenguatge gràfic a àmbits tan diversos com el llibre, el còmic, la il·lustració de premsa o l’animació, entre molts d’altres.
L’associació destaca també la seva capacitat per fer dialogar literatura i il·lustració al llarg de tota la seva trajectòria, convertint les seves imatges en una forma de poesia visual; la seva voluntat i talent per eixamplar els límits de la il·lustració i demostrar que és un llenguatge sense fronteres, així com el fet d’haver acompanyat amb el seu art diverses generacions de catalans, des de les primeres lectures fins a la vida adulta.
Per a l’APIC, aquest reconeixement respon també a la singularitat d’un estil propi, viu i expressiu, que ha fet de Joma una figura de referència dins de la il·lustració catalana.
“El reconeixement per part dels col·legues que breguen en la mateixa direcció que jo vaig emprendre anys abans dona un agradable sentiment de confort i satisfacció. I més venint d’una associació a la creació de la qual hem contribuït, en els esperançadors anys de joventut, amb les companyes d’ofici, a la fi de la dictadura franquista”, explica JOMA en referència al guardó.
L’il·lustrador assegura que, veient la maduresa dels Premis Junceda i les seves 15 categories, “la satisfacció s’omple d’orgull i salut: la trajectòria, la feina feta i reconeguda, no ha estat només fer línies i taques sobre el paper!”.
JOMA també destaca especialment el vincle amb el nom del guardó: “El reconeixement al gran dibuixant Junceda implícit en el nom del premi m’afalaga especialment”, recorda, explicant que va ser durant les seves convalescències infantils, mirant i remirant els seus dibuixos als llibres de la col·lecció Biblioteca Patufet, quan va néixer en ell “el desig irrefrenable de dibuixar; de voler ser dibuixant. Assolir les atmosferes de Junceda, Opisso, Xavier Nogués, Narro, i la frescor dels contemporanis, sobretot Cesc i Coll, va ser la meva ambició; ampliada amb els continus descobriments, fins encara ara mateix, dels universos dibuixats per tants artistes que gosem mirar-nos el món amb sinceritat”. Els Premis Junceda són els guardons més prestigiosos en l’àmbit de la il·lustració, tant a Catalunya com a la resta del país. Aquests premis celebren i ret homenatge als il·lustradors, reconeixent l’originalitat i creativitat dels seus treballs, així com la seva capacitat d’innovar dins del sector, tenint sempre en compte els recursos disponibles i l’impacte de les seves aportacions en la disciplina.
Els premis s’entregaran i es donaran a conèixer en una cerimònia que tindrà lloc el dimarts 6 d’octubre a l’Auditori CCCB, al carrer Montalegre número 5 de Barcelona a partir de les 19.00 h.