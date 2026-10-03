03 de octubre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Eloi Falp

Fotògraf

«A Solsona tenim els trabucaires més memorables»

Cultura i Mitjans

Aquest setembre de 2026, coincidint amb la Festa Major, Eloi Falp va inaugurar una galeria fotogràfica a Solsona centrada en el folklore local, i que fins aquests dies hem pogut veure al seu local de la Plaça de Sant Joan.

  • Eloi Falp
  • Eloi Falp -
  • Detall de l'exposició de l'Eloi Falp -
  • Detall de l'exposició -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 d’octubre de 2026 a les 11:00

Eloi Falp i Freixes és un jove fotògraf i dissenyador gràfic de Solsona i establert a Barcelona. La seva feina se centra principalment en la fotografia documental, el folklore català, la cobertura de concerts i els projectes urbans.

Desenvolupa treballs visuals al voltant del patrimoni cultural (com els panots de Barcelona o les festes populars), la fotografia de premsa, els concerts i sèries documentals de paisatges com les Bardenas Reals.

Ha cursat estudis de fotografia a l'Escola GROC de Barcelona i està vinculat a l'espai de creació de Copialab al Centre Cívic Can Basté també a Barcelona.

Aquest setembre de 2026, coincidint amb la Festa Major, va inaugurar una galeria fotogràfica a Solsona centrada en el folklore local, i que fins aquests dies hem pogut veure al seu local de la Plaça de Sant Joan.

  • Eloi Falp

Eloi, com van ser els teus inicis al món de la fotografia?

Vaig estudiar el Grau Superior de Fotografia a l'Escola Groc, un centre petit de Barcelona on es va crear una pinya molt bonica entre companys i professors.

Quines són les teves preferències visuals?

Tinc tendència cap al gènere documental. Sempre busco una narrativa coherent abans de sortir al carrer. En aquest cas, la meva aproximació als trabucaires i als bastoners de Solsona va ser un procés bastant inductiu.

 

  • Detall de l`exposició

Per què vas decidir abordar aquests dos temes per separat?

Vaig preferir centrar-m'hi individualment per acabar unint-los en una mateixa conclusió. La Festa Major de Solsona és una amalgama de sorolls i de gent; són grups molt concrets que, per separat, potser no tindrien la mateixa ressonància, però que sumats treuen a la llum la seva veritable essència.

Què és el que més t'ha atret dels trabucaires?

M'ha fascinat que sigui una colla històrica, gent que fa molts anys que es coneix i que té una compenetració impecable. A més, són un pilar fonamental de la tradició solsonina. Estem parlant de la primera colla de trabucaires de Catalunya. De fet, a Solsona és on es troba el registre més antic d'aquesta tradició, en un rebut de comptes de pólvora de 1686. Podria haver fotografiat qualsevol altra colla, però a Solsona tenim els més emblemàtics.

  • Detall de l`exposició de l`Eloi Falp

El sentit de l'exposició, en paraules d'Eloi

El què i el perquè

Bastons i trabucs es repiquen i foguegen en descompàs, fora d'hores i de manera intermitent. Què fa que, així i tot, l'harmonia sigui plenament present?

Aquesta exposició és el resultat d'un treball inductiu: va ser a partir de l'acció de sortir a mirar i documentar que vaig poder interpretar, a posteriori, el que avui us mostro. La relació que mantenen bastoners i trabucaires sosté un patró molt ben assumit. Tots dos nuclis, immersos en l'ambient, conformen un ritme indispensable per a la celebració. En el cas dels bastoners, a més, destaquen per involucrar els infants en el patrimoni cultural, articulant un mecanisme intergeneracional.

Trabucaires

Després de segles actuant com a bandolers de màniga ampla, van acabar sumant-se als seguicis i processons religioses per fer gala i, com no, gatzara. Solsona en conserva el registre més antic: un llibre de comptes de 1687 on ja consta la despesa de pólvora per galejar durant la Festa Major. I com a pioners, va ser també aquí on el 1965 es va fundar la Colla de Trabucaires de Solsona, la primera de la seixantena que existeixen avui dia.

Bastoners

Amb orígens documentats a Tortosa el 1558, el ball de bastons té una arrel agrària vinculada als rituals de fertilitat, on els repics invocaven la pluja i la protecció de les collites. Una manifestació amb referents internacionals com els pauliteiros a Portugal, el Raks al Assaya a Egipte o la Morris dance a Anglaterra.

En definitiva, la unió de bastons i trabucs representa l'entesa entre dos fronts diferents i complementaris. La seva confluència és, en essència, l'esperit de la Festa Major.

Escull Solsona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar