La Policia Local de Solsona recupera la seva festa amb el reconeixement a actuacions destacades dels agents

La sala de plens de l’Ajuntament de Solsona ha acollit aquest dimecres l’acte institucional de celebració de Sant Miquel, patró de la Policia Local, que s’ha recuperat després de la interrupció de la festivitat arran de la pandèmia. La convocatòria, que ha reunit la plantilla del cos, representants de la corporació municipal i familiars i acompanyants dels agents, ha servit per reconèixer quatre agents i agrair el compromís del conjunt de la plantilla.
L’alcaldessa, Judit Gisbert, i la regidora de Governació, Esther Espluga, han lliurat les primeres felicitacions de l’Ajuntament, d’acord amb les instruccions per a l’atorgament de distincions de la Policia Local de Solsona, redactades enguany.
L’agent amb targeta d’identificació policial (TIP) 006 ha rebut una menció individual per una actuació duta a terme fora del seu horari de servei, el 4 de novembre de l’any passat, quan va col·laborar en la identificació i detenció de persones relacionades amb diversos furts en un establiment de Solsona.
També s’ha entregat una felicitació a l’agent amb TIP 018 en reconeixement al lideratge i eficàcia que va demostrar durant la setmana del 22 al 28 de juny, en què es van produir tres detencions. A més, se’n subratlla una actitud mantinguda en el temps que el converteix en “un referent per als companys”, en paraules del cap del cos, Eliseu Ribalta.
Tot i no poder ser present a l’acte, enguany es lliura una altra felicitació a l’agent amb TIP 014 per les tasques de mediació que el 4 d’agost de l’any passat van evitar la temptativa de suïcidi d’un ciutadà.
Igualment, s’ha reconegut la trajectòria de més de vint anys de servei dels agents amb TIP 006 i 007, “dues persones que representen una part important de la història de la Policia Local de Solsona”. Finalment, Ribalta ha fet una menció especial al conjunt de la Policia Local per la seva disponibilitat al llarg de l’any en situacions d’emergència per a les quals “s’han ofert a donar un cop de mà estan fora de servei”.
El cap ha reivindicat les tasques que desenvolupa el cos més enllà de les intervencions que tenen repercussió pública. “Moltes actuacions no són notícia i són menys visibles, però també formen part de la nostra feina”, ha assenyalat.
En aquest sentit, ha enumerat entre les funcions quotidianes dels agents patrullar, atendre persones que necessiten ajuda, fer mediacions en conflictes de convivència, regular el trànsit, donar suport a altres organismes i intervenir en situacions d’emergència. “Prevenir, anticipar-nos i aconseguir que determinades situacions no arribin a passar”.
S’ha posat l’accent en les hores de servei, les nits, els caps de setmana, els dies festius i els canvis de torn que comporta la feina policial. Ribalta ha resumit la tasca del cos en tres paraules: servei, compromís i equip. Com a repte, ha situat “continuar construint una Policia propera, professional, preparada i compromesa amb Solsona”.
Disponibilitat permanent
Per la seva banda, l’alcaldessa, Judit Gisbert, ha fet un agraïment especial al cap pel lideratge del cos, especialment en un context en què s’han concentrat diverses “situacions complexes”, i n’ha remarcat la disponibilitat permanent, qualsevol dia i a qualsevol hora, i la voluntat de treballar conjuntament amb el consistori.
Tant Gisbert com Esther Espluga han assenyalat la voluntat de mantenir a partir d’ara aquesta celebració institucional, que es considera “un bon marc” per fer les distincions als agents i reunir la plantilla anualment.
La Policia Local de Solsona està integrada actualment per tretze efectius: un cap, sis agents funcionaris de carrera, tres funcionaris en pràctiques i tres agents interins.