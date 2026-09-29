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Pinell de Solsonès gaudeix d’una jornada cultural i gastronòmica a Sant Sadurní d’Anoia

Societat

L’Ajuntament de Pinell de Solsonès, dins del seu programa cultural, ha organitzat una excursió lúdicai gastronòmica a Sant Sadurní d’Anoia, la capital del cava

  • Excursió de Pinell de Solsonès a Sant Sadurní d'Anoia
  • Excursió de Pinell de Solsonès a Sant Sadurní d'Anoia
  • Excursió de Pinell de Solsonès a Sant Sadurní d'Anoia
  • Excursió de Pinell de Solsonès a Sant Sadurní d'Anoia

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 21:05

La jornada va començar amb una visita guiada a les Caves Blancher, on els participants van poder conèixer tot el procés d’elaboració del cava, des de les diferents fases de producció fins al resultat final. La visita es va completar amb una degustació de dos caves, un reserva i un gran reserva.

 

  • Excursió de Pinell de Solsonès a Sant Sadurní d`Anoia

A continuació, el grup es va desplaçar fins a l’Espai Xocolata Simon Coll, on va poder endinsar-se en el món de la xocolata. Durant la visita es va explicar la història d’aquest producte, el seu origen i el procés d’elaboració, des del cacau fins a arribar al producte final. La visita va acabar amb una deliciosa i abundant degustació de diferents productes de xocolata.

 

  • Excursió de Pinell de Solsonès a Sant Sadurní d`Anoia

La jornada va continuar amb un bon dinar de germanor, que va permetre als participants compartir una estona distesa i compartir experiències, sempre amb el cava com a protagonista de la taula. Tot seguit, el grup va emprendre el viatge de tornada cap al municipi.

 

  • Excursió de Pinell de Solsonès a Sant Sadurní d`Anoia

Amb aquesta activitat, l’Ajuntament ha volgut oferir una jornada de cohesió entre els veïns i veïnes del municipi, acompanyada d’una proposta diferent que permet descobrir la cultura i la gastronomia del territori.

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