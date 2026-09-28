Canalda congrega veïns i amics per viure la Festa Major amb costums arrelats

La Festa Major de Canalda 2026 ha tornat a fer possible el retrobament entre persones vinculades al poble i la continuïtat de pràctiques tradicionals. Diumenge, la plaça de l’església va ser punt de trobada per als participants, sota un cel clar i una temperatura agradable. Primer, es va celebrar una missa, tot seguit es van sentir els goigs, i les priores de Can Prat, la Manoli i la Isona, es van encarregar d’entregar els rams.
En acabar, es va oferir un aperitiu davant l’Estudi. A dins, es va obrir al públic l’exposició d’oli sobre tela de l’Alfons Sánchez Clariana, amb obres cobrint les parets de la sala. L’Alfons, abans de l’acte, havia repintat l’espai sencer per tal que la mostra quedés preparada.
Activitats i costums de la festa major
Al final de la jornada, els presents es van dividir per dinar en diferents grups. Un sector va optar per quedar-se a l’Estudi, el conjunt més gran es va dirigir a Ca l’Agustí de Cambrils, i altres van preferir fer l’àpat a casa seva. La nova edició de la Festa Major ha facilitat espais de retrobament, temps compartit i la continuïtat de la tradició a Canalda.