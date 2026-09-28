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Canalda congrega veïns i amics per viure la Festa Major amb costums arrelats

Cultura i Mitjans

El dia va combinar ofici religiós, cant dels goigs, distribució de rams i àpats en diversos grups

  • Aperitiu a l'esplanada de l'Estudi -
  • L'Alfons de l'Estudi a l'exposició dels seus quadres -
  • Rams de Festa Major -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 09:08
Actualitzat el 28 de setembre de 2026 a les 09:17

La Festa Major de Canalda 2026 ha tornat a fer possible el retrobament entre persones vinculades al poble i la continuïtat de pràctiques tradicionals. Diumenge, la plaça de l’església va ser punt de trobada per als participants, sota un cel clar i una temperatura agradable. Primer, es va celebrar una missa, tot seguit es van sentir els goigs, i les priores de Can Prat, la Manoli i la Isona, es van encarregar d’entregar els rams.
 

  • Rams de Festa Major

En acabar, es va oferir un aperitiu davant l’Estudi. A dins, es va obrir al públic l’exposició d’oli sobre tela de l’Alfons Sánchez Clariana, amb obres cobrint les parets de la sala. L’Alfons, abans de l’acte, havia repintat l’espai sencer per tal que la mostra quedés preparada.
 

  • L`Alfons de l`Estudi a l`exposició dels seus quadres

Activitats i costums de la festa major

Al final de la jornada, els presents es van dividir per dinar en diferents grups. Un sector va optar per quedar-se a l’Estudi, el conjunt més gran es va dirigir a Ca l’Agustí de Cambrils, i altres van preferir fer l’àpat a casa seva. La nova edició de la Festa Major ha facilitat espais de retrobament, temps compartit i la continuïtat de la tradició a Canalda.

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