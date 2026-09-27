El restaurant Mare de la Font de Solsona rep el reconeixement de l’Acadèmia de Gastronomia de Lleida

La Diputació de Lleida ha anunciat durant la Fira MOS de Lleida el naixement d’una nova entitat dedicada a posar en valor i fer més visible el producte de proximitat de la demarcació. Aquesta proposta, identificada com Acadèmia de Gastronomia de Lleida (AGL), posa el focus en la cuina local i vol reconèixer la tasca dels professionals dels fogons i del sector agroalimentari del territori. L’Acadèmia es presenta com una "nova llavor" per a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, amb la voluntat de sumar esforços entre restauradors, facilitar l’intercanvi de coneixements i afavorir la continuïtat i l’enriquiment de la cuina comarcal.
Distincions i reconeixements als cuiners i restauradors locals
Durant l’acte de presentació, l’AGL ha lliurat diplomes honorífics a deu noms de la cuina i la restauració local. Aquestes distincions reconeixen els seus recorreguts, projectes i iniciatives que han destacat per la qualitat i la contribució al desenvolupament culinari de la zona. Els seleccionats han esdevingut, a través de la seva feina a la cuina i la promoció de productes locals, referents i ambaixadors d’aquesta geografia, posant el territori en relleu a través dels seus plats i aliments.
El president de l’Acadèmia, Javier Campo, ha afirmat que la demarcació compta amb “un saber fer que no té res a envejar” i ha assenyalat que la Fira Mos, abans Sant Miquel, “és on el territori es mostra tal com és”. Ha expressat la necessitat de tenir un espai com l’AGL per investigar, defensar i relatar el patrimoni agroalimentari, i ho ha resumit així: “Volem ser una causa comuna, on es trobin la cuina i el camp, el coneixement i la divulgació, i també la tradició i les noves generacions”.
La promoció del producte local i la identitat territorial
El diputat responsable de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, ha posat en relleu la feina de la marca Gust de Lleida, encarregada d’impulsar els productes “excel·lents” de la demarcació i “pels que els cuinen”. Segons Verdú, “L’Acadèmia és un altaveu per donar més visibilitat al territori”. Aquesta proposta vol reforçar la figura dels cuiners i cuineres com a ambaixadors i alhora comunicar, mitjançant els seus productes, la identitat de la terra de Lleida.
Entre els guardonats hi ha Joel Castanyé, de La Boscana, que ha afirmat: “Lleida està viva. Té ingredients, productes i agricultors de primera divisió i una gastronomia per explicar”. També han rebut el reconeixement Laia Coma, de la Mare de la Font; Xixo Castaño, de Malena; Àngel Esteve, de Sisè; Nuria Bonet, de Ca La Nuria; Àngel Rodríguez, de Carballeira; Pere Graupera, de Casa Irene; Marcos Pedarròs, d’Er Occitan; Albert Jubany, d’Eth Bistro; i Mariano Gonzalvo, de Lo Paller del Coc. Laia Coma ha remarcat: “Lleida és una zona geogràficament molt dispersa i era molt necessari crear aquest espai per conèixer-nos i compartir”.