Càritas Solsona impulsa la campanya «Enderroquen murs» per fer visibles les noves formes de pobresa

Càritas Solsona posa en marxa Enderroquem murs, una campanya de sensibilització i mobilització social que vol fer visibles les noves formes de pobresa i desigualtat que sovint queden amagades darrere d’una vida aparentment normal.
La iniciativa parteix de la constatació que la pobresa va més enllà de la manca d’ingressos i pot manifestar-se en dificultats per accedir a un habitatge digne, l’energia, una alimentació adequada, la cultura, la tecnologia o les oportunitats, així com en situacions de soledat o sobrecàrrega de les cures. La campanya vol contribuir a canviar la mirada sobre aquestes realitats i promoure dignitat, compromís i responsabilitat col·lectiva.
El tret de sortida serà el dimecres 30 de setembre, a les 19 h, al vestíbul del Palau Episcopal de Solsona, amb l’acte d’inauguració de l’exposició «La llar de les absències». L’acte comptarà amb la participació de David Fernández, periodista i activista social i exdiputat del Parlament de Catalunya (2012-2015), que oferirà la xerrada «Les desigualtats socials, avui, ara i aquí».
L’acte finalitzarà amb la visita a l’exposició, ubicada a la Sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal. La proposta, impulsada per Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), recrea una llar i posa el focus en les absències: allò que pot faltar en la vida quotidiana de moltes persones i limitar-ne l’accés a drets i oportunitats.
«La llar de les absències» es podrà visitar durant tot el mes d’octubre, els dissabtes de 16 a 19.30 h i els diumenges d’11 a 14 h, així com en altres horaris concertats (caritas.enderroquemmurs@gmail.com)
Amb «Enderroquen murs», Càritas Solsona vol obrir una conversa al territori sobre Enderroquem murs les desigualtats i generar implicació comunitària. La campanya, plantejada inicialment per a dos anys, preveu abordar diferents realitats de pobresa i desigualtat i sumar-hi progressivament entitats, centres educatius, administracions, empreses, voluntariat i ciutadania.
Càritas Solsona convida la ciutadania i els agents del territori a participar en aquest primer acte i a descobrir una exposició que proposa una pregunta de fons: què passa quan allò que ens falta no es veu?