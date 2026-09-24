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Càritas Solsona impulsa la campanya «Enderroquen murs» per fer visibles les noves formes de pobresa

Societat

La campanya s’iniciarà el 30 de setembre amb la inauguració de l’exposició “La llar de les absències” i la xerrada amb el títol les desigualtats socials, avui, ara i aquí per part de David Fernández

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Publicat el 24 de setembre de 2026 a les 08:23

 Càritas Solsona posa en marxa Enderroquem murs, una campanya de sensibilització i mobilització social que vol fer visibles les noves formes de pobresa i desigualtat que sovint queden amagades darrere d’una vida aparentment normal.

La iniciativa parteix de la constatació que la pobresa va més enllà de la manca d’ingressos i pot manifestar-se en dificultats per accedir a un habitatge digne, l’energia, una alimentació adequada, la cultura, la tecnologia o les oportunitats, així com en situacions de soledat o sobrecàrrega de les cures. La campanya vol contribuir a canviar la mirada sobre aquestes realitats i promoure dignitat, compromís i responsabilitat col·lectiva.

El tret de sortida serà el dimecres 30 de setembre, a les 19 h, al vestíbul del Palau Episcopal de Solsona, amb l’acte d’inauguració de l’exposició «La llar de les absències». L’acte comptarà amb la participació de David Fernández, periodista i activista social i exdiputat del Parlament de Catalunya (2012-2015), que oferirà la xerrada «Les desigualtats socials, avui, ara i aquí».

L’acte finalitzarà amb la visita a l’exposició, ubicada a la Sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal. La proposta, impulsada per Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), recrea una llar i posa el focus en les absències: allò que pot faltar en la vida quotidiana de moltes persones i limitar-ne l’accés a drets i oportunitats.

«La llar de les absències» es podrà visitar durant tot el mes d’octubre, els dissabtes de 16 a 19.30 h i els diumenges d’11 a 14 h, així com en altres horaris concertats (caritas.enderroquemmurs@gmail.com)  

Amb «Enderroquen murs», Càritas Solsona vol obrir una conversa al territori sobre Enderroquem murs les desigualtats i generar implicació comunitària. La campanya, plantejada inicialment  per a dos anys, preveu abordar diferents realitats de pobresa i desigualtat i sumar-hi  progressivament entitats, centres educatius, administracions, empreses, voluntariat i  ciutadania. 

Càritas Solsona convida la ciutadania i els agents del territori a participar en aquest  primer acte i a descobrir una exposició que proposa una pregunta de fons: què passa  quan allò que ens falta no es veu?

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