Solsona resol les al·legacions presentades a les bases dels ajuts per la rehabilitació d’habitatges del nucli antic

El Ple municipal tornarà a abordar aquest dijous les bases reguladores dels nous ajuts per a les obres de rehabilitació, reforma o millora d’habitatges inclosos a l’àrea d’atenció especial del nucli antic, aprovades unànimement en el Ple del 30 de juliol passat. Es resoldrà l’al·legació presentada per un estudi d’arquitectura solsoní durant el termini d’informació pública.
L’al·legació consta de 13 punts sobre coherència jurídica, seguretat en l’aplicació, igualtat efectiva entre els sol·licitants i eficàcia dels recursos públics en la rehabilitació dels habitatges. La proposta del govern municipal passa per estimar vuit dels punts, fer-ho parcialment en tres i desestimar-ne dos.
Aquestes bases, que s’emmarquen dins el Pla d’intervenció integral del nucli antic de Solsona, tenen una dotació de 980.000 euros per als exercicis 2026 i 2027. El seu objectiu és impulsar la rehabilitació del parc d’habitatges del centre històric i els àmbits de la plaça del Camp i el passatge d’Antoni Guitart, mobilitzar habitatges buits o en desús i ampliar l’oferta d’habitatge habitutal, permanent i assequible, especialment a través de la Borsa d’habitatge de lloguer social.
Les actuacions subvencionables s’estructuren en dos programes, un d’adreçat a habitatges que s’incorporin a la borsa municipal amb un import màxim de 50.000 euros per habitatge i fins al 70 per cent del cost de la despesa, i un altre per a la rehabilitació d’habitatges destinats a residència habitual i permanent amb un import màxim de 25.000 euros. Se’n podran beneficiar persones físiques i jurídiques propietàries, comunitats de propietaris i comunitats de béns.
En la mateixa sessió plenària es donarà compte dels informes d’Intervenció sobre el període mitjà de pagament, la morositat i l’execució pressupostària corresponents al segon trimestre del 2026. Els informes conclouen que l’Ajuntament compleix els requisits per a la sostenibilitat financera amb un nivell d’endeutament del 29,09 per cent i amb els objectius d’estabilitat pressupostària que estableix la llei.
El Ple se celebrarà aquest dijous, 24 de setembre, a dos quarts de vuit del vespre i es podrá seguir en directe per Solsona FM.
Ordre del dia Ple ordinari 24/09/2026:
- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
- Resolució de l’al·legació a les bases aprovades inicialment per a l’atorgament de subvencions per a obres de rehabilitació, reforma i/o millora d’habitatges inclosos dins l’àrea d’atenció especial del nucli antic
- Informes i resolucions
- Informes del període mitjà de pagament, morositat i execució pressupostària del segon trimestre del 2026
- Precs i preguntes