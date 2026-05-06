Aquest serà el local que acollirà l'Oficina del Nucli Antic de Solsona (ONA)

L'Ajuntament l'ha arrendat per 500 euros al mes fins al 31 de març del 2029

  Façana del local que ocuparà la nova oficina del nucli antic de Solsona

Publicat el 06 de maig de 2026 a les 09:38
Actualitzat el 06 de maig de 2026 a les 09:41

La ciutat de Solsona ha estat beneficiaria de la primera convocatòria del Pla de barris i viles 2025-2029, amb una subvenció de 8,59 milions d'euros, per invertir al barri del Nucli antic, amb inclusió d’àmbits adjacents com el Pont, la plaça de les Moreres fins a la ribera i l’entorn de la plaça del Camp.

Arran d'aquesta situació, l’Ajuntament de Solsona té la necessitat de disposar d’un local per a ubicar-hi l’oficina del pla de barris del nucli antic. De l’anàlisi dels locals disponibles de característiques i ubicació propera a l’edifici consistorial s’evidencia que l’únic que reuneix les característiques apropiades és troba al C/ Castell, 18, (conegut per què darrerament havia acollit una oficina de Movistar) amb una superfície de 125 m2. Pel que fa a l’obtenció del preu de l’arrendament s'ha pres com a referència, per comparació, els valors del mercat de lloguer de locals de la zona, que es situa en un import de 500 euros/mes. Així doncs, el consistori ha obert la tramitació d’un expedient d’arrendament d’aquest local per adjudicació directa amb les següents característiques:

  • Valor estimat del contracte: 24.184,50 euros 
  • Pressupost base de licitació sense IVA: 500,00 euros 
  • IVA: 21 %
  • Pressupost base de licitació amb IVA: 605,00 euros 
  • Iniciar l’arrendament l’1 de maig de 2026 i fins a 31 de març de 2029

Per què una Oficina del Nucli Antic

L’Oficina del Nucli Antic (ONA) ha de ser l’instrument de coordinació i gestió que s’ocupi del desplegament del Programa- Memòria d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Solsona. Per tant, ha de ser l’òrgan tècnic per al desenvolupament de les actuacions, projectes, accions i activitats d’acord amb els diferents agents des de la fase de planificació, concreció, implementació, gestió, avaluació i justificació de les mateixes.

L’ONA ha de tenir una ubicació estratègica i accessible, i per tant, ubicada a l’eix principal del C/Castell, atès que ha de permetre la seva localització i identificació fàcil per la ciutadania i altres agents implicats en el projecte. A més, tal i com consta en el Programa-Memòria, a l’ONA s’hi ha de traslladar l’Oficina Local d’Habitatge de Solsona (en endavant OLH), actualment ubicada a la segona planta de l’Ajuntament.

La visibilitat de l’espai a peu de carrer ha de permetre millorar les funcions d’informació, participació, accés a les convocatòries d’ajuts i l’acompanyament al veïnat, entitats, associacions, professionals i empreses.

Alhora, la seva ubicació ha de facilitar la màxima proximitat i relació estreta amb la resta de serveis ubicats a l’Ajuntament, tenint en compte que la interrelació amb l’Ajuntament ha de ser i serà permanent, també tenint en compte que hi haurà ubicada la OLH.

Actualment, l’Ajuntament no disposa de cap espai/local de titularitat municipal que compleixi simultàniament totes les condicions tècniques i logístiques necessàries per acollir aquest servei, que es concreten en:

  • Local proper a l’edifici consistorial per una òptima coordinació i interrelació amb la resta de serveis de l’Ajuntament.
  • Superfície adequada i espaiosa per l’atenció a la ciutadania que necessiti realitzar tràmits a l’ONA. Alhora, haurà de disposar d’un altre espai, dins del mateix local, per ubicar-hi l’espai de treball del personal tècnic i administratiu que hi treballarà.
  • Els dos espais han de disposar d’ambients diferenciats per garantir unes condicions de treball i d’atenció al personal òptima, que no s’interfereixin mútuament.
  • Local que disposi d’accés directe a la via pública per facilitar la localització i identificació fàcil de l’ONA per part de la ciutadania.
  • Local que permeti l’entrada immediata, sense necessitat d’obres d’adequació excessives. El local només requereix obres d’adequació mínimes, que podenqualificar-se d’estètiques (pintura, neteja...)

