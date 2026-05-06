Aquest serà el local que acollirà l'Oficina del Nucli Antic de Solsona (ONA)

La ciutat de Solsona ha estat beneficiaria de la primera convocatòria del Pla de barris i viles 2025-2029, amb una subvenció de 8,59 milions d'euros, per invertir al barri del Nucli antic, amb inclusió d’àmbits adjacents com el Pont, la plaça de les Moreres fins a la ribera i l’entorn de la plaça del Camp.
Arran d'aquesta situació, l’Ajuntament de Solsona té la necessitat de disposar d’un local per a ubicar-hi l’oficina del pla de barris del nucli antic. De l’anàlisi dels locals disponibles de característiques i ubicació propera a l’edifici consistorial s’evidencia que l’únic que reuneix les característiques apropiades és troba al C/ Castell, 18, (conegut per què darrerament havia acollit una oficina de Movistar) amb una superfície de 125 m2. Pel que fa a l’obtenció del preu de l’arrendament s'ha pres com a referència, per comparació, els valors del mercat de lloguer de locals de la zona, que es situa en un import de 500 euros/mes. Així doncs, el consistori ha obert la tramitació d’un expedient d’arrendament d’aquest local per adjudicació directa amb les següents característiques:
- Valor estimat del contracte: 24.184,50 euros
- Pressupost base de licitació sense IVA: 500,00 euros
- IVA: 21 %
- Pressupost base de licitació amb IVA: 605,00 euros
- Iniciar l’arrendament l’1 de maig de 2026 i fins a 31 de març de 2029
Per què una Oficina del Nucli Antic
L’Oficina del Nucli Antic (ONA) ha de ser l’instrument de coordinació i gestió que s’ocupi del desplegament del Programa- Memòria d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Solsona. Per tant, ha de ser l’òrgan tècnic per al desenvolupament de les actuacions, projectes, accions i activitats d’acord amb els diferents agents des de la fase de planificació, concreció, implementació, gestió, avaluació i justificació de les mateixes.
L’ONA ha de tenir una ubicació estratègica i accessible, i per tant, ubicada a l’eix principal del C/Castell, atès que ha de permetre la seva localització i identificació fàcil per la ciutadania i altres agents implicats en el projecte. A més, tal i com consta en el Programa-Memòria, a l’ONA s’hi ha de traslladar l’Oficina Local d’Habitatge de Solsona (en endavant OLH), actualment ubicada a la segona planta de l’Ajuntament.
La visibilitat de l’espai a peu de carrer ha de permetre millorar les funcions d’informació, participació, accés a les convocatòries d’ajuts i l’acompanyament al veïnat, entitats, associacions, professionals i empreses.
Alhora, la seva ubicació ha de facilitar la màxima proximitat i relació estreta amb la resta de serveis ubicats a l’Ajuntament, tenint en compte que la interrelació amb l’Ajuntament ha de ser i serà permanent, també tenint en compte que hi haurà ubicada la OLH.
Actualment, l’Ajuntament no disposa de cap espai/local de titularitat municipal que compleixi simultàniament totes les condicions tècniques i logístiques necessàries per acollir aquest servei, que es concreten en:
- Local proper a l’edifici consistorial per una òptima coordinació i interrelació amb la resta de serveis de l’Ajuntament.
- Superfície adequada i espaiosa per l’atenció a la ciutadania que necessiti realitzar tràmits a l’ONA. Alhora, haurà de disposar d’un altre espai, dins del mateix local, per ubicar-hi l’espai de treball del personal tècnic i administratiu que hi treballarà.
- Els dos espais han de disposar d’ambients diferenciats per garantir unes condicions de treball i d’atenció al personal òptima, que no s’interfereixin mútuament.
- Local que disposi d’accés directe a la via pública per facilitar la localització i identificació fàcil de l’ONA per part de la ciutadania.
- Local que permeti l’entrada immediata, sense necessitat d’obres d’adequació excessives. El local només requereix obres d’adequació mínimes, que podenqualificar-se d’estètiques (pintura, neteja...)