El nucli antic de Solsona i l’entorn rebran 12,5 milions d’euros del Pla de barris

Solsona ha estat un dels vint municipis seleccionats pel govern de la Generalitat en la primera convocatòria del Pla de barris i viles 2025-2029. S’injectaran 12,5 milions d’euros en transformacions urbanístiques i d’habitatge, transició ecològica i accions sociocomunitàries al nucli antic, la plaça del Camp, el pont sobre el riu Negre, la zona d’aparcament de les Moreres i la ribera i el passatge Guitart.
Vint anys després del primer Pla d’intervenció integral del nucli antic, Solsona tornarà a disposar de recursos per a revertir la degradació urbanística i l’abandonament del seu centre històric. El Pla de barris i viles 2025-2029 ha aprovat la sol·licitud de l’Ajuntament solsoní, que projecta una inversió de 12,5 milions d’euros, 8,59 dels quals seran finançats per la Generalitat de Catalunya i la resta, per les arques municipals i les aportacions privades, per a mobilitzar edificis, habitatges i locals en desús.
L’alcaldessa, Judit Gisbert, manifesta la seva satisfacció pel que representa “una de les més grans notícies per a Solsona d’aquest mandat”; i es mostra agraïda amb el Govern de la Generalitat i amb tothom que “ha treballat intensament” en aquest pla. Igualment, se sent “orgullosa de l’equip de govern, dels tècnics i de la feina que ha fet convincent la nostra idea de futur per al nucli antic”.
El Pla de barris 2025-2029, “permetrà culminar l’empenta iniciada fa vint anys per deixar de parlar d’habitatges buits i locals en desús; per fer que el centre històric de Solsona sigui un lloc atractiu per viure-hi i treballar-hi, i un focus de comerç de proximitat i de vida social i associativa”, afegeix la batllessa.
“El nucli que batega”
Sota el lema «El nucli que batega» i amb una trentena d’actuacions, el programa vol de donar resposta a la necessitat d’habitatge, impulsar el comerç local i l’emprenedoria, ampliar els serveis públics i les iniciatives destinades a la cohesió social, incrementar els espais verds i garantir l’accessibilitat de l’espai públic.
El paquet més important de fons es destinarà a la rehabilitació d’habitatges, amb 4,5 milions d’euros i eixugar la xifra actual de més de 230 pisos buits. Aquesta vegada, a diferència de fa vint anys, el Pla de barris subvenciona també les obres interiors per millorar tant les condicions d’habitabilitat com d’accessibilitat i eficiència energètica.
“Una oportunitat única”
Des de la regidoria d’Habitatge, se celebra aquesta injecció de recursos per millorar les condicions d’habitabilitat dels immobles del nucli antic, d’accessibilitat i d’eficiència energètica. El nucli antic concentra pràcticament la meitat dels habitatges buits de tot Solsona i, per tant, “aquesta subvenció suposa una oportunitat única”, segons la responsable de l’àrea, Pilar Viladrich. La regidora es refereix a l’oportunitat perquè els propietaris puguin rehabilitar pisos per posar-los a lloguer assequible, però “sobretot perquè els titulars d’habitatges del nucli antic que ja hi viuen i palesen l’estima al barri, amb una mostra de militància, hi puguin seguir vivint en millors condicions”. “Només un barri on viuen les persones és un barri que batega”, expressa Viladrich.
En segon lloc, hi ha la rehabilitació dels immobles de Cal Manel i Cal Metge Solé, els edificis més cèntrics pendents de recuperar i part de l’anomenada Illa Cultural juntament amb la biblioteca. Amb 2,2 milions d’euros, s’hi ubicarà l’Agència de Desenvolupament Local i s’hi crearà un equipament sociocultural per al teixit associatiu.
Un altre dels projectes destacats, d’1,2 milions, és la construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes adjacent al pont sobre el riu Negre, per millorar la seguretat de la mobilitat. En aquest indret, precisament, també es vol destinar 500.000 euros a la transformació de l’àmbit de l’aparcament de les Moreres i l’entorn del riu Negre per a dignificar-lo, per al qual ja hi ha un estudi elaborat.
La plaça Major és l’espai públic més concorregut i representatiu del nucli antic, escenari central de les principals festes de Solsona. Per això s’hi invertirà 1,1 milions d’euros tant per a reurbanitzar-la i millorar-ne les xarxes de subministraments com per consolidar-ne l’eix comercial.
Entre altres actuacions, amb 480.000 euros també es projecta la renaturalització i millora de diverses places, entre les quals hi ha la del Camp i la del Consell Comarcal. En la primera, es preveu la construcció d’una plataforma única que la connecti amb la vorera de l’Escola Arrels.
La memòria d’intervenció integral del nucli antic ha estat elaborada per Celobert Cooperativa. El Ple de l’Ajuntament de Solsona va ratificar el passat mes d’octubre la sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, malgrat els vots contraris de l’oposició. Avui, el Govern català ha fet pública la resolució de la primera convocatòria del Pla de barris i viles, que selecciona la capital del Solsonès com un dels vint municipis beneficiaris d’entre els 83 que s’hi van presentar. Solsona és, així, una de les tres ciutats beneficiàries de la Catalunya Central, juntament amb Manresa i Vic.
Resum de les actuacions recollides en el Pla del nucli antic:
Transformacions físiques (urbanístiques i habitatge)
- Ampliació de la borsa d’habitatge i ajuts per a la millora i rehabilitació d’habitatges. 4,5 milions d’euros
- Rehabilitació i millora de Cal Manel i Cal Metge Solé. 2,2 milions d’euros
- Construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes al pont sobre el riu Negre. 1,2 milions d’euros
- Millora de la plaça Major. 1,2 milions d’euros
- Millora de la xarxa d’enllumenat públic. 150.000 euros
- Optimització de la xarxa de sanejament. 50.000 euros
Transició ecològica
- Transformació i millora de l’entorn de riu Negre i l’aparcament de les Moreres. 500.000 euros
- Renaturalització de la xarxa de places. 480.000 euros
- Millora dels accessos i mobilitat al nucli antic. 300.000 euros
- Biblioteca de les coses i eines. 100.000 euros
- Renaturalització de l’entorn del Camp del Serra. 40.500 euros
- Creació d’una comunitat energètica municipal. 30.000 euros
- Prevenció i gestió de residus en espais d’oci, comerç i restauració. 18.000 euros
Acció sociocomunitària
- Mobilització de locals buits per al comerç de proximitat. 206.500 euros
- Programa d’activitats i formació musical comunitària. 100.000 euros
- Implementació del Servei de Mediació Comunitària. 70.000 euros
- Programa de salut i esport comunitari. 70.000 euros
- Programa de Solsona jugable. 70.000 euros
- Pla en contra de la solitud. 70.000 euros
- Dispositiu d’inserció socioeconòmica. 55.000 euros
- Programa de suport a l’empresa i al relleu dels negocis. 50.000 euros
- Espai polivalent per a entitats a Cal Metge Solé. 50.000 euros
- Programa per a la detecció de les violències masclistes i LGTBIfòbiques. 40.000 euros
- Programa d’activitats inclusives. 40.000 euros
- Campanya de convivència i bon veïnatge. 10.000 euros
Per a la coordinació de tots els projectes, creació de l’Oficina local del Pla de barris. 1 milió d’euros.