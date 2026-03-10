Anna Espuga, de Cambrils (Solsonès), s'imposa al concurs de pelar trumfos

A les sis de la tarda del dissabte se celebrà el tradicional concurs de pelar trumfos, amb la col·laboració de Ganivets Pallarès, UBIC Solsona i Mick Speaker. Una competició emocionant i molt renyida que va deixar el podi en mans solsonenques. El primer lloc va ser per la cambrilenca Anna Espuga, i els segons i tercers llocs, per Irina Pupe i Xavi Moncunill. Els premis els van lliurar representants de l'ajuntament de Solsona, Consell Comarcal i UBIC.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tXavi Moncunill, 3r\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa Irina Pupe, segon lloc\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAnna Espuga, la campiona\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMoment del concurs\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n