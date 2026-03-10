10 de març de 2026

Societat

Anna Espuga, de Cambrils (Solsonès), s'imposa al concurs de pelar trumfos

El podi l'han completat els solsonins Irina Pupe i Xavi Moncunill

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de març de 2026 a les 07:49

A les sis de la tarda del dissabte se celebrà el tradicional concurs de pelar trumfos, amb la col·laboració de Ganivets Pallarès, UBIC Solsona i Mick Speaker. Una competició emocionant i molt renyida que va deixar el podi en mans solsonenques. El primer lloc va ser per la cambrilenca Anna Espuga, i els segons i tercers llocs, per Irina Pupe i Xavi Moncunill. Els premis els van lliurar representants de l'ajuntament de Solsona, Consell Comarcal i UBIC.

 

  • Xavi Moncunill, 3r

 

  • La Irina Pupe, segon lloc

 

  • Anna Espuga, la campiona

 

  • Moment del concurs

 

