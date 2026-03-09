Aquesta setmana s’obren les inscripcions als primers casals de Setmana Santa gratuïts de Solsona i Torà

Per primera vegada, per les vacances de Setmana Santa, Solsona i Torà oferiran un casal gratuït adreçat a infants de 3 a 12 anys (nascuts entre el 2014 i el 2022) amb l’objectiu de facilitar la conciliació familiar durant els dies no lectius. Es tracta d’un servei organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès i els ajuntaments, a través de l’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes, dins el programa Entretemps. Aquest dimecres se n’obren les inscripcions en línia.
En períodes de vacances escolars com la Setmana Santa, moltes famílies es troben amb dificultats per compatibilitzar els horaris laborals amb la cura dels infants. Davant d’aquesta necessitat, igual com es va fer el setembre i per Nadal, les administracions locals impulsen serveis puntuals de lleure educatiu que ofereixen un espai segur i dinamitzat per als nens i nenes mentre faciliten la conciliació de la vida laboral i familiar.
L’activitat es durà a terme els matins dels dies 30 i 31 de març i 1 i 2 d’abril, de 9 a 13 hores, amb entrada flexible de les 8.45 a les 9 hores i recollida entre les 13 i les 13.15 hores. A Solsona el casal es farà al pavelló municipal d’esports, mentre que a Torà tindrà lloc a l’escola Sant Gil. S’hi organitzaran activitats esportives, artístiques i de lleure i, sempre que el temps ho permeti, es prioritzaran les sortides a l’entorn.
Places limitades
Les famílies poden escollir inscriure els infants per tot el període o bé per dies puntuals. Les places són limitades i les inscripcions es podran cursar telemàticament de l’11 al 22 de març. Per accedir a aquest tràmit, cal estar registrat prèviament al web del programa Entretemps (http://entretemps.elsolsones.cat).
En el moment de formalitzar la inscripció caldrà marcar una declaració responsable sobre el nivell de renda de la unitat familiar, que es tindrà en compte en cas que calgui prioritzar l’assignació de places –si la demanda supera l’oferta disponible, els criteris de priorització seran el nivell de renda i la pertinença a algun dels col·lectius recollits al web del programa Entretemps.
Els casals de Setmana Santa formen part del projecte Entretemps, una iniciativa que promou diferents serveis de cura adreçats a infants i joves de 0 a 16 anys. Aquesta actuació està finançada amb càrrec als fons del Ministeri d’Igualtat, a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones, en el marc del Pla Corresponsables, així com de la Generalitat de Catalunya.
Per a qualsevol dubte, es pot contactar amb l’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès al telèfon 973 48 32 34, o bé a través del correu electrònic entretemps@elsolsones.cat.
De l’últim servei d’aquest tipus organitzat a la capital comarcal, pel parèntesi nadalenc, van beneficiar-se’n 172 infants diferents amb una mitjana d’entre 120 i 130 participants per jornada.