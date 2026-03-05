Deixant Empremta tanca l’intercanvi juvenil internacional EcoBusiness, enfocat en la creació de negocis sostenibles

Durant l’estada s’han treballat conceptes com l’Ikigai, i com donar-li un propòsit als nostres projectes, conectar-los amb els nostres valors personals, els ODS i crear una historia de marca potent, per arribar al nostre públic objectiu.
A més, també hem visitat el Klab de l’escola Arrels II, els tallers Casserres, el quarto dels Gegants i el celler de Miracle. Aquestes experiencies han sigut una oportunitat per coneixer petits emprenedors locals.
L’intercanvi ha donat sempre emfasis en la sostenibilitat i en com aplicar-la en l’emprenedoria.
Aquest projecte ha sigut co-finançat per el programa europeu Erasmus+. Com a resultat final, tots els participants han dissenyat la seva pròpia idea de negoci sostenible, amb l’objectiu d’aplicar-la als seus paísos en un futur pròxim.
Mantas, participant de Lituania explica: Va ser una experiència molt enriquidora aprendre de les diverses iniciatives aquí a Solsona, especialment des d’una perspectiva de negoci ecològic. També va ser fascinant aprofundir en la comprensió de la cultura local de Solsona. Després d’aquest viatge, em sento més inspirat per continuar desenvolupant les meves idees de negoci i contribuir positivament a la comunitat.
Aquest projecte ha sigut cofinançat pel programa europeu Erasmus+.