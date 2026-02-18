18 de febrer de 2026

Deixant Empremta organitza un intercanvi juvenil internacional on es treballarà la creació d’idees de negoci sostenibles

Del 25 de febrer al 4 de març a Can Bajona

  • Arxiu. Imatge d'un anterior intercanvi juvenil de Deixant Empremta

Publicat el 18 de febrer de 2026 a les 13:58

L’associació Deixant Empremta portarà 25 joves de Portugal, Grècia, Lituània, Romania i de diferents parts d’Espanya a Can Bajona, per l’intercanvi juvenil EcoBusiness, cofinançat per la Unió Europea a partir del programa Erasmus+.

L’objectiu principal d’aquest projecte és incentivar l’emprenedoria juvenil i fomentar la creació de negocis sostenibles.

Durant la setmana es faran activitats basades en l’educació no formal, que incentivaran la creativitat i l’aprenentatge intercultural entre els participants.

A més, també està previst visitar el FabLab de l’Escola Arrels per a un taller sobre impressió 3D i una visita al Celler del Miracle per a conèixer una idea de negoci local enfocada en el territori i basat en l’agricultura ecològica.

