Deixant Empremta organitza un intercanvi juvenil internacional on es treballarà la creació d’idees de negoci sostenibles

L’associació Deixant Empremta portarà 25 joves de Portugal, Grècia, Lituània, Romania i de diferents parts d’Espanya a Can Bajona, per l’intercanvi juvenil EcoBusiness, cofinançat per la Unió Europea a partir del programa Erasmus+.\r\n\r\nL’objectiu principal d’aquest projecte és incentivar l’emprenedoria juvenil i fomentar la creació de negocis sostenibles.\r\n\r\nDurant la setmana es faran activitats basades en l’educació no formal, que incentivaran la creativitat i l’aprenentatge intercultural entre els participants.\r\n\r\nA més, també està previst visitar el FabLab de l’Escola Arrels per a un taller sobre impressió 3D i una visita al Celler del Miracle per a conèixer una idea de negoci local enfocada en el territori i basat en l’agricultura ecològica.\r\n