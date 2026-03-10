Glossa Premi Bufet 2026 de la Fira del Trumfo i la Tòfona

El Ramon, o Ramonet, com és conegut, va néixer el 1948 a la casa Mores de Cambrils. És fill del Daniel de cal Mores i de la Roseta de cal Paulet. La seva infància va estar emmarcada per una societat austera de postguerra que tot i no viure en un gran nucli urbà i viure en un entorn rural, també en patí les conseqüències: no van passar mai gana, però havien de vigilar i treballar molt dur per poder tirar endavant. Ja de ben petits, ell i els seus dos germans, la Mercè i el Pere, col·laboraven amb les feines pròpies de pagès: ja fos al camp o netejant el galliner. En aquest últim cas si ho feien bé, tenien premi: els donaven un ou que l’havien de compartir, res d’un ou per cap que no hi havia abundància!
El Ramon era l’hereu i, per tant, li tocava quedar-se a casa i continuar amb la tradició de pagès. Feina que encara ara fa i que l’apassiona, però ell li hagués agradat fer de ferrer.
Va començar el cultiu del trumfo plantant amb mula i collint a cops d’arpiot. Ara els planta i cull amb tractor però els fa plegar als altres. Privilegis de la veterania.
De la mateixa manera que la tecnologia va provocar un canvi important en el cultiu dels trumfos facilitant-ne la feina, la societat també ha canviat molt i si abans era possible viure d’aquest cultiu, ara és una tasca molt complicada. Fa molts anys, gràcies als beneficis d’una sola collita, el Ramon es va poder comprar un tractor EBRO 160 de color vermell. Avui en dia això és impossible: calen moltíssimes collites per poder comprar un tractor!
Està casat des de fa més de 50 anys amb la Lola Muntada, del Salí de Cambrils. Té tres fills: el Pere, l’Anna i el Jaume i té cinc néts.
És una persona emprenedora: juntament amb quatre veïns més van crear una societat i van comprar vaques per tal de complementar el negoci del trumfo. Sabeu què va aprendre mentre guardava les vaques? A tocar l’harmònica! I es veu que ho fa d’allò més bé! Fins i tot volia ser músic!
El Ramon és un home que a part de treballar sap viure: li agrada molt buscar tòfones i bolets, les motos antigues, caçar, jugar a la botifarra, baixar els divendres a mercat a Solsona i anar a ballar per les festes majors de la comarca!
És un home de muntanya, no li agrada l’estrès i la pressa no és la seva amiga.
El Ramon és un home xerraire, directe i amb pocs filtres: diu el que pensa. I això l’ha fet molt popular i estimat. I no només a Cambrils sinó també a la comarca i a la Fira, ja que s’ha convertit en un dels referents del certamen i, amb confiança, s’ha convertit en el relacions públiques de la Fira del Trumfo i la Tòfona: xerra amb tothom qui passa per davant del seu estand!
El premi Bufet d’aquest any és un reconeixement a un home entranyable i únic que s’ha dedicat tota la vida al cultiu del trumfo, que ha participat en totes les edicions de la Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya i que estima el seu poble, la seva gent i sobretot la seva família. Ramon Muntada Sala, de cal Mores de Cambrils d’Odèn, moltes felicitats!
Solsona, 8 de març de 2026, sala de plens de l’Ajuntament de Solsona