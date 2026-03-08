El bisbat de Solsona celebrarà l'ordenació diaconal d'un dels seus seminaristes

El diumenge dia 12 d’abril, a dos quarts de sis de la tarda, tindrà lloc a la catedral de Santa Maria de Solsona l’ordenació diaconal de Jakub Budz, seminarista del bisbat de Solsona per la imposició de mans del bisbe Francesc Conesa.
Recordem que en Jakub va ser admès a ordes el 23 de setembre de 2023 a l’església de Sant Pere de Vilanova de Bellpuig; el 22 de setembre de 2024, a l’església de Sant Antoni de Cervera, va rebre el ministeri de Lector, i el dia 28 de juny de 2025, a l’església de Sant Agustí de Cervera, el ministeri d’acòlit.
Ara, amb l’ordenació diaconal fa un pas molt important i decisiu que l’acosta al sacerdoci.
Jakub Budz, de 25 anys, ha acabat els estudis al Seminari Major Interdiocesà i ha marxat cap a Roma a completar la llicenciatura, començant una nova etapa del seu camí cap al ministeri ordenat a Roma, residint al Col·legi Espanyol i estudiant teologia patrística a la Universitat Gregoriana durant un període de dos anys.
Un diaca és un cristià ordenat —el primer grau del sagrament de l'orde— que té la missió d'ajudar el bisbe i els preveres en funcions litúrgiques, la predicació (magisteri) i l'assistència social o benèfica (caritat). En el cas dels seminaristes, s'anomenen transitoris, per què és un pas previ a ser ordenat sacerdot. En canvi, els diaques permanents poden ser casats (amb consentiment de la muller) o solters, i es dediquen al ministeri de la Paraula, la litúrgia i la caritat (servei social), sense accedir necessàriament al sacerdoci. Actualment a la diòcesi de Solsona hi ha un altre seminarista que es diaca, i quatre diaques permanents.