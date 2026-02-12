El Papa visitarà Barcelona el 9 de juny

A poc a poc es van desvelant els detalls de la visita del Papa a Catalunya, encara no confirmada oficialment per la Santa Seu. Segons publica La Vanguardia, Lleó XIV visitarà Barcelona els propers 9 i 10 de juny. Passarà una nit a la capital catalana i sembla que dormirà al Palau Episcopal. El viatge inclourà també estades a Madrid i les Canàries. El dimarts 9 presidirà un encontre amb els fidels a l'Estadi Olímpic i el 10 de juny serà el plat fort a la Sagrada Família.
Aquest 2026 se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i s'inaugurarà la torre més alta del temple de la Sagrada Família. Una ocasió que sempre s'havia vist com una oportunitat per propiciar una visita del pontífex. L'estada papal es produeix just quan conclou el mandat del cardenal Juan José Omella a l'arquebisbat de Barcelona. Si Lleó XIV dorm al Palau serà tot un gest envers el prelat aragonès.
La visita ha generat expectació en el món catòlic català. Com vam avançar, recentment, un seguit d'entitats cristianes aplegades en una xarxa de nova creació van expressar la seva voluntat per aprofitar l'estada de Lleó XIV a Barcelona per fer present i visible la realitat religiosa, nacional i lingüística de Catalunya.
Encara queden molts detalls sobre el contingut de la visita pontifícia per aclarir. Tot indica que Lleó XIV podria aterrar primer a Madrid i tot seguit volar fins a Barcelona. En tot cas, l'estricte protocol en aquests casos requereix que no es consideri oficial una visita fins que el Vaticà l'ha confirmada, el que no ha passat i obliga l'arquebisbat i la Conferència Episcopal a no fer cap anunci previ.
Si es confirma la visita, es tractarà de la tercera estada d'un Papa a Catalunya. La primera va ser el 1982 i la va fer Joan Pau II. La següent fou el 2010, per part de Benet XVI, amb motiu de la consagració de la Sagrada Família com a basílica. La figura de l'arquitecte sempre ha estat un bon ham per atreure papes.