El Claustre de Solsona vol tornar la veu a l'Escolania

El 1898 va néixer l’Escolania de la Mare de Déu del Claustre, una institució emblemàtica de Solsona que ha acompanyat el culte i la devoció a la Mare de Déu al servei del seu Santuari.
Al llarg de la seva història, ha esdevingut un referent per a l’aprenentatge musical de molts infants i joves, i són moltes les generacions de solsonins que n’han format part i han tingut el goig de ser escolans.
Ja fa uns quants anys que les veus de l’Escolania van emmudir, però és convenient que tots aquells que ens estimem el món del Claustre ens plantegem si aquest episodi ha de suposar o no el punt i final de la seva història.
Si només ha estat una interrupció, cal unir tots els esforços possibles per aconseguir que les seves veus es tornin a fer sentir. O, com a mínim, intentar-ho.
Restaurar l’Escolania no serà una tasca fàcil. En primer lloc, és necessari trobar nens i nenes que vulguin formar-ne part i famílies disposades que l’Escolania els aculli: element imprescindible per assolir el propòsit.
Ser escolà suposa un atractiu pel que fa a l’aprenentatge musical, particularment en el cant coral, però també una oportunitat per descobrir la dimensió humana que ens dona a conèixer la litúrgia i la vida cristiana.
Si som capaços de reunir uns grups de nens i nenes disposats, l’Escolania podrà reprendre el seu camí.
Ja fa un temps que una colla de persones que s'estimen aquest món que és el Claustre estan disposats a fer-ho realitat i captar aspirants.
Ha d’estar formada, principalment, per noies i nois de 7 a 14 anys, sens perjudici que en puguin formar part infants de menor o més edat, que tinguin ganes de cantar i unes bones aptituds per a la música.
La seva finalitat és cobrir el servei de la música en la litúrgia del Santuari. Especialment els dissabtes al vespre, durant la sabatina i la missa, així com les celebracions de la Festa Major.
L’Escolania del Claustre és una de les poques escolanies històriques del nostre país que, després de moltes vicissituds i transformacions, ha estat capaç d’arribar als nostres dies.
D’aquí a pocs anys, el 2031, tindrà lloc la celebració del 75è aniversari de la Coronació. L’atansament d’aquesta data ens obliga que el Santuari disposi d’una bona Escolania i una Capella de Música que acompanyin dignament les seves celebracions.
Tots aquells qui estimem el Claustre ens hem de plantejar com a una de les principals prioritats la recuperació de la seva Escolania.
Per contactar-hi. escolaniaclaustre@gmail.com Tel. 699 456 100
Ens hi ajudeu?