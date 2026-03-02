Cassado, Ligetti, Bocherini… són alguns dels autors que vibraran a les cordes del violoncel de Gerard Flotats en el recital que oferirà aquest dissabte a Jezz Club Solsona, acompanyat del cerverí Marc Castellà al piano de cua.
Un concert amb artistes locals però que de “locals” no en tenen res, sinó tot el contrari. Flotats gira arreu d’Europa amb el seu violoncel viatjant aquí i allà, de Londres a Berlín.
Format als més prestigiosos Conservatoris, entre ells la Royal Academy of Music de Londres o la Barenboim-Said Akademie de Berlín, el solsoní té una vida nòmada en funció d’on s’ubica l’escenari en cada ocasió. Aquest cop s’ubicarà al centre, al cor del músic: Solsona. Aquest fet el converteix sempre en un recital especial.
Vindrà acompanyat de Marc Castellà al piano de cua. El músic cerverí ha compartit escenari amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Catalunya i imparteix classes al Conservatori de Cervera, a més d’actuar arreu.
Gaudirem d’un recital amb un repertori que es mourà entre la música espanyola i catalana i la de l’europa central: de Cassado, Boccherini o Mompou fins arribar a l’hongarès Ligetti o el txec Josef Suk. Us hi esperem!
Gerard Flotats a Jezz Club
- Gerard Flotats, violoncel
- Marc Castellà, piano de cua
- Dia: dissabte 7 de març de 2025
- Hora: a les 19 h
- Lloc: Jezz Club (Carrer del Berguedà, 16. Solsona)
Preus:
- Soci/a: 12 euros
- General: 16 euros
- A taquilla: 18 euros
Entrades a la venda a jezz.cat