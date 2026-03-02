El Consell Comarcal del Solsonès convoca una plaça de tècnic especialista en informàtica

El Consell Comarcal del Solsonès ha publicat al Butlletí de la província de Lleida la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a especialista en informàtica del Consell Comarcal del Solsonès per executar el “Programa temporal de Reforç d’Infraestructures Digitals”, així com la constitució d’una borsa de treball, per efectuar contractacions amb caràcter temporal per cobrir vacants o realitzar substitucions temporal del personal en aquesta categoria del Consell Comarcal del Solsonès, pernecessitats sobrevingudes, excés o acumulació de tasques o execució de programes de caràcter temporal.
La vigència de la borsa de treball serà de 4 anys, a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.
Característiques del lloc de treball
- Categoria: tècnic/a
- Grup de titulació: C1
- Complement de destí: Nivell 16
- Complement específic: 3.667,44€ bruts anuals
- Adscripció: Àrea d’informàtica del Consell Comarcal del Solsonès
- Règim de treball: funcionari interí
- Jornada: sencera (37,5 hores setmanals)
- Durada prevista: El present nomenament interí per a l’execució del programa de caràcter temporal tindrà una durada màxima de tres anys.
La durada podrà ampliar-se fins a dotze mesos addicionals, sempre que així ho permeti la normativa de funció pública aplicable i es justifiqui la necessitat de continuïtat del programa.
Les funcions del lloc de treball a proveir són les següents
Suport i manteniment de la infraestructura tecnològica
• Mantenir i administrar els servidors, sistemes operatius i plataformes corporatives.
• Gestionar l’emmagatzematge, xarxes i recursos tecnològics del Consell Comarcal.
• Vetllar pel correcte funcionament dels serveis digitals corporatius.
Atenció i suport tècnic a usuaris
• Resoldre incidències de maquinari, programari i aplicacions corporatives.
• Donar assistència tècnica als diferents departaments i personal.
• Gestionar sol·licituds i incidències a través de les eines de suport.
Seguretat informàtica i protecció dels sistemes
• Implementar mesures de seguretat preventiva i reactiva.
• Monitorar possibles vulnerabilitats i amenaces.
• Donar suport a les tasques de recuperació, estabilització i reforç derivades de l’atac informàtic sofert.
• Gestionar còpies de seguretat i protocols de recuperació davant d’incidents.
Administració de plataformes i aplicacions corporatives
• Instal·lar, configurar i actualitzar aplicacions de gestió.
• Donar suport a la integració entre sistemes i serveis digitals.
• Col·laborar en l’evolució i millora de les solucions tecnològiques.
Execució de projectes i tasques extraordinàries
• Col·laborar en projectes de modernització i transformació digital.
• Donar suport en actuacions extraordinàries per reforçar la infraestructura, la seguretat i la disponibilitat dels sistemes.
• Participar en tasques d'implantació de noves eines o migracions tecnològiques.
Documentació i gestió tècnica
• Documentar procediments, configuracions i incidències resoltes.
• Mantenir inventaris i registres de recursos informàtics.
Forma i termini de presentació d'instàncies.
Les sol·licituds, en les quals es farà constar que es reuneixen les condicions exigides en les presents Bases, s'adreçaran a la Presidència de la Corporació i es presentaran al Registre d'entrada d'aquest Consell.