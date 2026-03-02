L'Hostal de Pinós acollirà una concentració de cotxes clàssics

El proper 7 de març de 2026, el Clàssic Motor Club del Bages celebrarà una nova edició de l’Esmorzar amb Clàssic, una concentració turística no competitiva adreçada als amants dels vehicles clàssics.
L’activitat començarà a les 9.00 h amb el briefing a la Seu del Clàssic Motor Club del Bages, i tot seguit, a les 9.10 h, s’iniciarà una ruta turística de 55 quilòmetres, amb una durada aproximada d’1 hora i 5 minuts, pensada per gaudir de la conducció i del paisatge en bona companyia. A les 10.15 h, els participants arribaran a l’Hostal Pinós, on es farà l’esmorzar de germanor. La jornada finalitzarà al voltant de les 12.00 h.
La concentració està limitada a 55 participants, amb un preu d’inscripció de 15 euros per als socis i 20 euros per als no socis. La inscripció prèvia és obligatòria i es pot formalitzar a través del web www.classicmotorclub.org o bé trucant al 93 875 18 20. La data límit d’inscripció i pagament és el 2 de març de 2026.
Per participar-hi és imprescindible que els vehicles disposin de ITV, assegurança i documentació en vigor.
Amb aquesta activitat, el Clàssic Motor Club del Bages continua promovent l’afició pels vehicles clàssics i fomentant la convivència entre aficionats, en un ambient distès i apte per a tots els públics.