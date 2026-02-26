La brigada municipal de Solsona es reforça amb sis nous efectius contractats amb plans d’ocupació

Aquest mes s’han incorporat a la brigada municipal de Solsona un oficial i cinc peons que, durant nou mesos, es dedicaran a tasques de manteniment i jardineria per millorar l’espai urbà del nucli antic. És personal beneficiari dels plans d’ocupació gestionats per l’Agència de Desenvolupament Local i subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
La millora del ferm de carrers i places, la supressió de barreres arquitectòniques i l’embelliment del nucli antic són algunes de les funcions d’aquest personal, que treballa a jornada completa. La seva feina ha de contribuir a incrementar la qualitat de vida d’aquest àmbit de la ciutat, facilitant que la zona sigui agradable per a la població resident i atractiva per als visitants, així com per al comerç de proximitat i l’activitat cultural.
Millorar l’ocupabilitat
Aquests plans d’ocupació, que es convoquen anualment, s’emmarquen en el projecte de Treball als barris, dins el programa d’Experienciació laboral. Estan dissenyats per oferir oportunitats laborals a persones en situació d’atur que viuen al nucli antic de la ciutat per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social.
Per a la selecció del personal es presenta oferta pública a l’oficina del SOC de Solsona, que deriva les candidatures que compleixen els requisits. Posteriorment, l’àrea municipal a la qual s’assignen els plans d’ocupació s’encarrega de dur a terme les entrevistes de feina per completar la contractació.