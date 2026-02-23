El Sermó del Carnaval infantil de Solsona 2026

Per començar aquest sermó,
ens agradaria fer-ho amb il·lusió.
Dir-vos que us farem alguna brometa,
per ambientar la placeta…
Parlarem del que ha passat aquest any,
de Solsona i dels pobles del voltant.
Prepareu orelles i també el somriure,
que el Carnaval ja ens fa viure!
***
Comencem amb l’apagada general
que va aturar el món laboral,
l’alarma va sonar
i un kit d’emergència ens van fer preparar.
La nevada va arribar
i la neu vam suportar,
carreteres col·lapsades,
semblava que tot s’havia d’acabar.
L’any passat nevava a fora
i aquí no passava res,
però aquest 2026 a Solsona…
Neu a cabassos,
ja ho veus!
Portem amb pluges torrencials
des de Nadal fins a Carnava
però sí per la Candelera plora,
l’hivern és fora.
De veure els pantans sense aigua i plorar,
ara a la Mare de la Font
aviat hi podrem nedar.
A la Coma també va nevar,
i l’alumnat va sortir a esquiar.
Disfressats avall vam anar,
i ben marejats que vam acabar!
Però no tot ha sigut aigua i neu
i és que el cine París torna en acció! Quina il·lusió!
Crispetes, pel·lícules i emoció,
els tiquets volen de tanta passió!
***
I ara començarem a repassar
tots els canvis i obres
que tenim per arribar.
Qui sap si algun dia s’acabaran
però mentrestant,
nosaltres anem esperant.
Molts diners s’han gastat
i una altra rotonda nova que han posat,
però la Cabana d’en Geli
ben nova ha quedat!
A Solsona volen posar llocs per trucar,
però els gossos hi aniran a cagar…
I el pavelló vell volen arreglar,
que quan plou, cubells hi hem de posar.
I què me’n dieu del camp de futbol,
diuen que ens hem de dutxar
després de fer algun gol,
però ho sabeu que allà dins
no hi cap ni un cargol?
A l’escola Arrels els lavabos han canviat
després d’una gran eternitat.
Quina escola més maca ens està quedant!
Llar d’infants, infantil i primària
ho està “disfrutant”.
Obres a Llobera, de nou han arribat
i un tros de bosc se’ns han menjat,
però hem de dir que ho han ben clavat
ja que en el dipòsit,
l’aigua s’hi haurà acumulat.
A l’Aiguadora diuen que el 2026
ja podrem llençar la manta i el ventall,
que a la sala d’esplai
el fred i la calor han perdut el ball.
Amb la futura nova instal·lació,
confort assegurat.
Els pastorets podrem veure
ben climatitzats.
Quin munt d’obres hem fet a Riner,
sembla que la butxaca de l’Ajuntament està bé.
Hem començat les classes al local,
mentre ens feien una escola «brutal».
A Ardèvol, des que ens van ampliar l’escola
hem anat creixent:
Vam començar el curs sent deu,
flipeu!
I acabarem el curs sent dotze,
amunt el polze!
Sou mil aquí a Solsona,
aviat us robarem la corona!
A Lladurs al pati tanques ens volen posar
i amb menys lloc per jugar ens volen deixar.
El nostre pati es convertirà en una presó
i semblarem micos dins d’un zoo.
A Sant Climenç, gràcies a la llar d’infants,
grans i petits estem més contents.
Amb obres i canvis ho hem aconseguit:
una escola més bonica ja hem construït.
A Navès, el nou arbre de Nadal
ha canviat de vorera
de Cal Xerec al restaurant ha viatjat,
i a tots el canvi ens ha agradat.
***
I deixem les escoles i els pobles
per parlar de seguretat.
Ja teniu la nova balisa?
No te la pots oblidar,
o una multa ben grossa
et pot arribar.
Diners t’has de gastar,
això ja ho sabem,
però molta llum…
Tampoc en farem!
I ja per acabar,
sembla que el Solsonès
als lladres els ha agradat
pisos, cases i mercats han visitat.
Amb més Mossos s’ha d’invertir,
volem viure tranquils i sense patir!
VOLEM UNA SOCIETAT
AMB MÉS SEGURETAT!
***
I amb tot això que us hem explicat,
un any intens hem repassat.
Entre reptes, canvis i més d’un embolic,
Solsona i comarca miren endavant amb un futur ric.
Ara toca riure, ballar i gaudir,
que el Carnaval Infantil ja és aquí.
Un aplaudiment per aquestes sermonaires
que tant us han fet patir.
MOLT BON CARNAVAL!