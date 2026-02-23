23 de febrer de 2026

Societat

El Sermó del Carnaval infantil de Solsona 2026

Amb imatges del Carnestoltes infantil i l'acte a la plaça del Camp de Solsona

  • El Carnestoltes infantil de Solsona, Ot García Pallarès, amb la clau de la ciutat -
  • Presentadores de l'acte de la junta del carnaval infantil -
  • Tribuna d'autoritats del Carnaval infantil -
  • Les sermonaires del Carnaval infantil -
  • La bramada del ruc -
  • El Carnestoltes infantil damunt la seva carrossa -
  • Arribada del Carnestoltes infantil a la Plaça -
  • Contradanses infantils -
  • Ball de la vaqueta -
  • Ball dels gegants bojos -

Publicat el 23 de febrer de 2026 a les 07:42

Per començar aquest sermó,

ens agradaria fer-ho amb il·lusió.

Dir-vos que us farem alguna brometa,

per ambientar la placeta…

 

Parlarem del que ha passat aquest any,

de Solsona i dels pobles del voltant.

Prepareu orelles i també el somriure,

que el Carnaval ja ens fa viure!

***

 

  • La bramada del ruc

Comencem amb l’apagada general

que va aturar el món laboral,

l’alarma va sonar

i un kit d’emergència ens van fer preparar.

 

La nevada va arribar

i la neu vam suportar,

carreteres col·lapsades,

semblava que tot s’havia d’acabar.

L’any passat nevava a fora

i aquí no passava res,

però aquest 2026 a Solsona…

Neu a cabassos,

ja ho veus!

 

  • Arribada del Carnestoltes infantil a la Plaça

Portem amb pluges torrencials

des de Nadal fins a Carnava

però sí per la Candelera plora,

l’hivern és fora.

 

De veure els pantans sense aigua i plorar,

ara a la Mare de la Font

aviat hi podrem nedar.

 

A la Coma també va nevar,

i l’alumnat va sortir a esquiar.

Disfressats avall vam anar,

i ben marejats que vam acabar!

 

Però no tot ha sigut aigua i neu

i és que el cine París torna en acció! Quina il·lusió!

Crispetes, pel·lícules i emoció,

els tiquets volen de tanta passió!

***

 

  • Les sermonaires del Carnaval infantil

I ara començarem a repassar

tots els canvis i obres

que tenim per arribar.

Qui sap si algun dia s’acabaran

però mentrestant,

nosaltres anem esperant.

 

Molts diners s’han gastat

i una altra rotonda nova que han posat,

però la Cabana d’en Geli

ben nova ha quedat!

 

  • Tribuna d`autoritats del Carnaval infantil

A Solsona volen posar llocs per trucar,

però els gossos hi aniran a cagar…

I el pavelló vell volen arreglar,

que quan plou, cubells hi hem de posar.

 

I què me’n dieu del camp de futbol,

diuen que ens hem de dutxar

després de fer algun gol,

però ho sabeu que allà dins

no hi cap ni un cargol?

 

  • Ball dels gegants bojos

A l’escola Arrels els lavabos han canviat

després d’una gran eternitat.

Quina escola més maca ens està quedant!

Llar d’infants, infantil i primària

ho està “disfrutant”.

 

Obres a Llobera, de nou han arribat

i un tros de bosc se’ns han menjat,

però hem de dir que ho han ben clavat

ja que en el dipòsit,

l’aigua s’hi haurà acumulat.

 

  • Contradanses infantils

A l’Aiguadora diuen que el 2026

ja podrem llençar la manta i el ventall,

que a la sala d’esplai

el fred i la calor han perdut el ball.

Amb la futura nova instal·lació,

confort assegurat.

Els pastorets podrem veure

ben climatitzats.

 

Quin munt d’obres hem fet a Riner,

sembla que la butxaca de l’Ajuntament està bé.

Hem començat les classes al local,

mentre ens feien una escola «brutal».

 

  • Ball de la vaqueta

A Ardèvol, des que ens van ampliar l’escola

hem anat creixent:

Vam començar el curs sent deu,

flipeu!

I acabarem el curs sent dotze,

amunt el polze!

Sou mil aquí a Solsona,

aviat us robarem la corona!

 

  • El Carnestoltes infantil damunt la seva carrossa

A Lladurs al pati tanques ens volen posar

i amb menys lloc per jugar ens volen deixar.

El nostre pati es convertirà en una presó

i semblarem micos dins d’un zoo.

 

A Sant Climenç, gràcies a la llar d’infants,

grans i petits estem més contents.

Amb obres i canvis ho hem aconseguit:

una escola més bonica ja hem construït.

 

  • Presentadores de l`acte de la junta del carnaval infantil

A Navès, el nou arbre de Nadal

ha canviat de vorera

de Cal Xerec al restaurant ha viatjat,

i a tots el canvi ens ha agradat.

***

 

I deixem les escoles i els pobles

per parlar de seguretat.

 

Ja teniu la nova balisa?

No te la pots oblidar,

o una multa ben grossa

et pot arribar.

Diners t’has de gastar,

això ja ho sabem,

però molta llum…

Tampoc en farem!

 

I ja per acabar,

sembla que el Solsonès

als lladres els ha agradat

pisos, cases i mercats han visitat.

Amb més Mossos s’ha d’invertir,

volem viure tranquils i sense patir!

VOLEM UNA SOCIETAT

AMB MÉS SEGURETAT!

***

 

I amb tot això que us hem explicat,

un any intens hem repassat.

Entre reptes, canvis i més d’un embolic,

Solsona i comarca miren endavant amb un futur ric.

 

Ara toca riure, ballar i gaudir,

que el Carnaval Infantil ja és aquí.

Un aplaudiment per aquestes sermonaires

que tant us han fet patir.

MOLT BON CARNAVAL!

