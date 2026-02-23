Les bitllaires de l'Olius Dolors Torres i Clàudia Muntada, campiones amb la selecció de Lleida

Les quatre seleccions presentaven els 3 millors bitllaires masculins i les 3 millors femenines de la temporada i també el o la millor Sub25 i el millor o la millor de categoria infantil. En total son 8 components de cada selecció, 4 dones i 4 homes.
A la selecció de Lleida hi eren presents la sènior femenina Dolors Torres i la Clàudia Muntada de categoria infantil. Lleida estava empatada amb la selecció de Barcelona i arribava a aquesta 5 edició com a vigent campiona.
El primer enfrontament amb la selecció de Girona ja ha deixat clara la capacitat dels lleidatans. El resultat de 7-0 ha deixat la resta de participants amb una certa preocupació. Més encara després del 6-1 davant de Tarragona que era en principi la selecció que optava al triomf.
Restava el darrer enfrontament amb Barcelona i als de Lleida amb 3 punts li bastaven per tornar a revalidar el títol. Finalment també s‘ha vençut la selecció barcelonina per 4-3 i per tant aconseguint el campionat amb unes molt bones prestacions.
Enhorabona a totes i tots els bitllaires de Lleida i com no a la Dolors Torres i la Clàudia Muntada representants d’Olius.
Agraïment especial per l’Ajuntament de Solsona per l’aportació de infraestructura i material per poder organitzar i portar a terme aquest campionat, així com donar les gràcies a tots els companys i companyes de CB Olius per la feina en la organització que ha merescut una satisfacció unànime dels participants i de la Federació Catalana de Bitlles.