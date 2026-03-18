L’Elefant B acaba 8è

L’Elefant B va alinear Josep Viladrich, Marc Leal, Roc Soldevila i Jan Torrent.
Els lleidatans de Pardinyes, líders, van venir a guanyar, perquè el Ponts els empaitava de prop.
El resultat 0,5-3,5 no fa honor al coratge que van demostrar els joves solsonins.
El Roc va trobar-se un rival 174 punts ELO superior, la desigualtat fou palpable.
El Marc va jugar sòlid davant un rival també superior; va aprofitar l’únic error del rival per guanyar qualitat material. No obstant, un final amb 7 peons donava poques opcions de joc a les torres, mentre que el rival tenia un cavall molt ben situat. A la fi, taules per repetició de posició.
El Jan, davant un rival 224 punts ELO superior, va disputar una partida ben igualada, i només un detall en el tram final va escapar-se-li.
El Josep va jugar durant més de tres hores davant un rival superior, i només la pressió dels darrers minuts del rellotge va provocar un error que va trencar la igualtat i que el rival no va desaprofitar.
Acabar la lliga assolint el 33% dels punts es valora positivament. I s'ha mantingut la 8a posició de la 3a categoria lleidatana!
S’han passat nervis, s’han fet amistats, s’ha guanyat experiència, s’ha madurat en el joc. I l’any que ve, més i millor!
Seguim apassionats pels escacs i ens fem nostres les paraules de l’escriptor austríac Stefan Zweig (1881-1942): “L'únic joc que pertany a tots els pobles i a tots els temps, i ningú sap quin déu el va portar a la terra per matar l'avorriment, per aguditzar la ment, per estimular l'ànima. On comença, on acaba?”