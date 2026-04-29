Aquest diumenge 26 d'abril s'ha celebrat l'Aplec de Sant Pere Màrtir (Solsona). El bon temps ha marcat la jornada permetent als assistents, una trentena de veïns d'aquesta partida de Solsona de gaudir de la festa, que ha consistit, com es tradició, de la Missa, traspàs de priores, adoració de la relíquia, benedicció dels rams, processó fins la Mare de la Font i benedicció de la Font. En acabar, tots els assistents han gaudit d'un refrigeri amb coca i xocolata. La cerimònia religiosa ha estat presidida pel rector de Solsona, Món. Joan Casals.
La partida de Sant Pere Màrtir és una de les quatre partides en què està dividit el vinyet de Solsona. Amb una extensió de 2,76 km², està situada al quadrant nord-occidental del terme municipal. Pel costat de llevant limita amb el riu Negre i per la banda sud, amb el camí que mena de Solsona al Castellvell. La partida pren el nom de la capella de Sant Pere Màrtir.
Aquesta capella, construïda entre els segles XVII i XVIII, és d'estil neoclàssic, si bé n’hi ha constància documental almenys d’ençà de 1.439, moment en que es recull que un tal Francesc Castelló ha de pagar 5 sous anuals per a sufragar les despeses del manteniment d'una llàntia de l'ermita. Això reforça la tesis que l’advocació de Sant Pere Màrtir, tingués en el seu origen naturalesa votiva.
L'edificació actual d'una capella de planta rectangular i d'una sola nau data de 1686.
No se’n fa esment a l’enciclopèdia del romànic català; això ens fa pensar en un edifici senzill, que aixecaren els pagesos de la contrada, en agraïment i demanda de la protecció de Sant Pere Màrtir.