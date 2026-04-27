El bisbe de Solsona beneeix les obres de restauració de l’església de Sant Pere de Miravé

Diumenge passat, la parròquia de Miravé va celebrar amb goig la
benedicció de les obres de restauració de l’església de Sant Pere, després dels treballs realitzats. L’acte, presidit pel Bisbe de Solsona, Francesc Conesa, acompanyat per Mn. Joan Casals, rector de la parròquia, va aplegar veïns, autoritats i tots aquells que van voler compartir aquest moment significatiu per al conjunt de la parròquia.
Benedicció de la restauració de l`església de Miravé
Bisbat de Solsona
Els treballs han inclòs la recuperació de diversos elements originals de l’interior del temple, fins ara ocults pel pas del temps. S’han dut a terme actuacions de rejuntat, millora de la il·luminació, dignificació de les capelles laterals, retirada d’un cor en estat molt deteriorat i restauració, tant de la façana com del campanar.
Durant l’acte, s’ha volgut expressar un
agraïment sincer a totes les cases del terme parroquial de Miravé, la implicació de les quals ha estat clau per mantenir viu aquest espai al llarg del temps. El terme, s’estén entre els municipis de Pinell del Solsonès i Olius.
També s’ha destacat la col·laboració de l
’Ajuntament de Pinell del Solsonès, encapçalat pel seu alcalde, Benjamí Puig, així com el suport de l ’Institut d’Estudis Ilerdencs, que han contribuït a fer possible aquesta actuació.
Aquesta restauració representa un pas important en la preservació del patrimoni i esdevé un estímul per continuar vetllant per altres temples del municipi que també requereixen atenció.
Les obres, han consistit en el repic general de totes les parets, retirada del cor, renovació de la instal·lació elèctrica i il·luminació, instal·lació de caldera de calefacció, recuperació de la porta original d’entrada i substitució del parallamps.
El cost total de l’actuació ha estat de 44.174,95 euros, l’Ajuntament de Pinell ha aconseguit part del finançament gràcies a un ajut de 29.436,23 euros provinent de l'Institut d'Estudis Ilerdencs - Diputació de Lleida per a la restauració de patrimoni arquitectònic. La resta del cost de l’actuació l’assumia el Bisbat de Solsona.
L’església de Sant Pere de Miravé, continua essent
un espai viu de pregària i trobada. Amb aquesta renovació, es reafirma com a lloc de referència espiritual i patrimonial per a les generacions presents i futures.