15 de maig de 2026

El XXVIIIè Zoom fotogràfic de la Fira de Sant Isidre repartirà 540 euros en premis

Organitzat per De Cop Mèdia, tindrà lloc aquest dissabte 16 de maig

  Foto de grup dels participants al Zoom de la Fira de fa 10 anys

Publicat el 15 de maig de 2026 a les 09:44

Solsona, 16 de maig 

Bases

Participants: obert a tothom

Inscripcions: de 9 a 10 h a De Cop Mèdia, carrer de Sant Nicolau, 4.

A les 10 h es realitzarà la fotografia de control i es donaran a conèixer els temes del Zoom.

Modalitat: digital, únicament en format JPG

Lliurament de les fotografies: Per correu electrònic a botiga@decopmedia.com fins les 16h del mateix dia i en format JPG mínim 1.500 pix al costat curt i resolució de 300 dpi.

 

Temes:

Fira de Sant Isidre (3 fotografies)

Solsona (1 fotografia)

Comerç de Solsona (1 fotografia)

Per poder optar als premis és necessari tenir una foto de cada tema, obligatòriament.

 

Preu inscripció:

El preu de la inscripció és de 8 euros i inclou:

1 tiquet per esmorzar

El revelatge de les fotografies

1 foto record del XXVIII Zoom Fotogràfic

Premis

60 euros per a les millors fotografies dels temes de la Fira i Solsona

100 euros en vals de compra per a la millor fotografia del tema de Comerç a Solsona, atorgat per la UBIC

100 euros per a la millor col·lecció

100 euros per a la millor col·lecció dels participants menors de 14 anys

Condicions específiques 

1.És obligatori passar el control horari i participar a la fotografia de control per optar als premis.

2.Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització i el fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

3.Les fotografies s’exposaran del dilluns 18 de maig al divendres 29 de maig al pati gòtic del Consell Comarcal del Solsonès.

4.En cas de pluja no s’anul·larà el ZOOM.

5.L ’organització no es farà responsable de cap accident que puguin patir els participants en el transcurs del ZOOM.

6.Les fotos guanyadores passaran a l’arxiu de la Fira i en cas de publicació es farà constar el nom de l’autor.

7.El fet de participar en el concurs obliga a complir aquestes bases.

8.El lliurament de premis serà el 23 de maig a les 18h al Consell Comarcal del Solsonès.

 

