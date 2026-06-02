L’Institut d’Estudis Ilerdencs reparteix prop de 25.000 euros entre iniciatives culturals privades al Solsonès

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha tancat la resolució de les subvencions enfocades a impulsar la creació, producció i circulació de propostes culturals privades, així com d’espectacles i festivals previstos per al 2025 i 2026. El pressupost assignat suma 792.400,50 euros. El repartiment cobreix una vuitantena de projectes d’empreses, professionals i associacions dedicats a les arts escèniques, la música, l’audiovisual, la creació digital i les arts visuals. D’aquest import total, 232.497,81 euros es destinaran a activitats previstes pel 2025; la resta, 559.902,69 euros, es distribuirà durant el 2026.
Convocatòria i objectius de les subvencions culturals
Aprovada el desembre passat, la convocatòria recollia projectes generats dins les comarques de Lleida per creadors ja establerts o emergents. Segons la resolució publicada, s’han seleccionat propostes que abasten des de produccions teatrals, musicals i audiovisuals fins a curtmetratges, festivals, circuits d’exhibició, i també iniciatives de les arts visuals i creació digital.
Els projectes i tipus d’iniciatives subvencionades mostren varietat: festivals de música o d’arts escèniques —com el Festival Itinera, el Festival Embarca’t, el Talarn Music Experience i el Lagravera Fest—, produccions teatrals, espectacles familiars, curtmetratges i documentals rodats a comarques lleidatanes, a més de noves propostes de creació digital, pòdcasts vinculats a la cultura i formats immersius.
Ajuts al Solsonès i projectes beneficiaris
Al Solsonès, cinc iniciatives han rebut una aportació total de 24.752 euros. Entre les beneficiàries figuren Primavera a Jezz Club d’Eduard Corominas Gener (2.369 euros); Jezz Club Tardor – Cinc concerts a Solsona, promoguts per Jezz Solsona, S.L. (2.223 euros); una proposta expositiva de Marta Ricart Masip (7.000 euros); el cicle Jezz Club 2026, també de Jezz Solsona, S.L. (5.910 euros); i Disc Goig 2026, de Ramon Franch Gassó (7.250 euros).