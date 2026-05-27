L'Arxiu Comarcal del Solsonès celebra la Setmana Internacional dels Arxius

Del 8 al 14 de juny se celebra la Setmana Internacional d’Arxius sota el lema “Arxius per a la Justícia: drets, memòria i futurs”. El seu objectiu és apropar el patrimoni documental a la ciutadania i posar en valor la tasca que porten a terme els arxius.
Per una banda, hi haurà una nova edició de la Vitrina tafanera, que exposarà una particular mostra de l’evolució dels recordatoris o esqueles. Aquesta Vitrina podreu visitar-la des del 8 al 12 de juny en horari de 8 a 3 del matí.
Els recordatoris són petites targetes amb el nom i les dates de naixement i mort de la persona que ha traspassat. La seva funció no és altra que la de recordar la mort d’una persona. En certa manera, podríem dir que som vius fins que no queda ningú que ens recordi i, el recordatori, no deixa de ser una manera de lluitar contra la llei de l’oblit.
El seu origen el trobem als Països Baixos, cap a meitat del segle XVII, des d’on es van estendre ràpidament al llarg de tot Europa. El seu punt àlgid va ser el segle XX i, actualment, aquest costum comença a decaure.
Al llarg de la seva història, igual que la societat o els corrents artístics, el seu disseny ha anat evolucionant. Segons l’època, podem trobar des de simples targetes fins a díptics més o menys ornamentats. En tots ells, hi solen haver sempre les dades de naixement i mort de la persona difunta, però a més a més, també són una font d’història familiar o local. Solen anar acompanyades de versos o alguna frase, amb alguna imatge religiosa i, fins i tot, d’una foto del difunt. En algun cas -pocs-, la foto que hi apareix és la de la persona ja difunta, atès que, és molt provable que la família no tingués cap foto del seu familiar viu.
En el cas de Solsona podreu observar que amb molta freqüència hi apareix la imatge de la Mare de Déu del Claustre. Cada vegada, però, les famílies els “personalitzen” més, amb fotografies del lloc on va néixer o viure el difunt o difunta, imatges de les seves aficions o oficis, versos escrits pels familiars, etc., per fer més propera la figura de la persona que ha mort.
L’altra activitat que tenim programada són les Segones Jornades de Cinema Històric del Solsonès, amb la projecció de la pel·lícula “Solsona litúrgica”, de Salvador Baldé. Podreu veure un celebració de la festa de Santa Joana de Lestonnac, la festa de Fàtima (1949) i la canonització del P. Claret (1950).
Qui vulgui a assistir a les projeccions, pot venir a l’Arxiu en aquests horaris:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres (8, 9, 11 i 12 de juny): a les 12,00 h
Dimecres (10 de juny): a les 17,00 h
La sessió dura uns quinze minuts, però us preguem que truqueu abans per confirmar l’assistència, atès que l’aforament és limitat (tel. 973 48 15 54)