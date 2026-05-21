21 de maig de 2026

Cultura i Mitjans

El 28è Zoom de la Fira de Sant Isidre premiarà cinc temàtiques i dues col·leccions

L’edició d’enguany del concurs fotogràfic ha comptat amb 21 participants

  • Una de les fotografies de la Millor col·lecció, de Marià Jounou

Publicat el 21 de maig de 2026 a les 09:38

El concurs de fotografia Zoom Fotogràfic de la Fira de Sant Isidre atorgarà aquest dissabte a partir de les cinc de la tarda els premis corresponents a la vint-i-vuitena edició del certamen, organitzat conjuntament per DE COP MEDIA, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès i la UBIC Solsona.

Després de la deliberació del jurat, els guanyadors i guanyadores d’aquesta edició han estat els següents:

Temes de la Fira

– Banyes – Marià Jounou

– Rodes – Marc Torra

– Botifarra – Marc Villarrubias

Tema Solsona

– Plaça de Sant Pere – Tània Bonillo

Tema UBIC

– Comerç en acció – Marc Sala

Millor col·lecció – Marià Jounou

Millor col·lecció infantil – Carla Montilla

Els premis del concurs seran aportats pel Consell Comarcal del Solsonès i la UBIC Solsona. El Consell Comarcal concedirà un premi en metàl·lic de 60 euros per a cadascuna de les temàtiques de la Fira i del tema Solsona, i de 100 euros per a les millors col·leccions. Pel que fa al premi UBIC, consistirà en 100 euros en vals de compra per utilitzar als establiments associats. L’edició d’enguany del Zoom Fotogràfic ha comptat amb la participació de 21 concursants, consolidant la seva trajectòria ascendent.

