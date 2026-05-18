«L’últim transhumant» protagonitza una taula rodona sobre la realitat de la ramaderia al Solsonès

L’estand de Grusvas de la Fira de Sant Isidre de Solsona va acollir aquest dissabte a la tarda la presentació del llibre L’últim transhumant, obra de Jordi Romeu i Carol, en un acte que va combinar literatura, memòria i reflexió sobre el present i futur de la ramaderia.
La presentació, conduïda per Xavier Solé i Pla, va comptar amb una taula debat entre l’autor i els joves ramaders Gemma Colilles i Eric Gaspà, que actualment desenvolupen la seva activitat al Solsonès. La conversa va permetre aprofundir en la transhumància i en la realitat actual del sector ramader, tot posant en diàleg l’experiència narrada en el llibre amb la vivència quotidiana dels professionals del territori.
Durant l’acte, Jordi Romeu i Carol va compartir detalls del procés de creació de l’obra, les fonts documentals i personals que ha utilitzat, així com el fil argumental que estructura aquesta història, guardonada amb el III Premi de Narrativa Ciutat de Reus “Diré el que em fuig”.
La taula rodona també va servir per posar damunt la taula alguns dels principals reptes que afronta el sector ramader, especialment entre els joves que aposten per dedicar-s’hi professionalment. Gemma Colilles i Eric Gaspà van exposar les dificultats i exigències del dia a dia de la seva feina, però també van reivindicar la seva aposta decidida per aquest model de vida i la satisfacció personal que els aporta continuar vinculats al territori i al sector primari.
L’acte va despertar l’interès del públic assistent, que va poder asistir a una conversa propera i reflexiva entorn de la transhumància, la memòria rural i el paper imprescindible de la pagesia i la ramaderia en el manteniment del territori.