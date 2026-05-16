Talarn reivindica Solsona el futur de la ramaderia amb més innovació, relleu generacional i arrelament al territori

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha reivindicat aquest dissabte el futur de la ramaderia posant l’accent en la innovació, el relleu generacional i l’arrelament al territori com a elements bàsics per tal que el camp sigui respectat com una peça clau en l’esdevenir del país
Talarn ho ha dit durant l’acte inaugural de la Fira de Sant Isidre de Solsona, que ha presidit aquest dissabte a la sala gòtica del Consell Comarcal del Solsonès i en què també hi han participat l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, i la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer. El president de la Diputació ha estat rebut amb la galejada d’honor a càrrec dels Trabucaires de Solsona. En acabar, han efectuat un recorregut per la Fira.
En el seu parlament, Joan Talarn ha dit que la Fira de Sant Isidre de Solsona és un exemple de com “les coses importants passen quan el territori s’hi posa”, i ha destacat la consolidació de la fira com un referent econòmic, cultural i social de la demarcació gràcies a la implicació del teixit associatiu, empresarial i institucional.
El president de la Diputació ha recordat els orígens ramaders de la fira i ha posat l’accent en els grans reptes de futur que afronta el sector: la globalització, el relleu generacional i la tecnificació. En aquest sentit, ha defensat que la competitivitat ha d’anar lligada a “identitat, qualitat, traçabilitat i respecte pel territori”, i ha alertat que “sense joves al sector, no hi ha ni explotacions, ni paisatge, ni economia local, ni pobles vius”.
En la mateixa línia, Talarn ha reivindicat la necessitat de facilitar l’accés a la tecnologia i a la digitalització perquè la modernització “no expulsi els petits i mitjans” productors. A més, ha fet seva la reflexió de l’empresari ramader Miquel Serra, segons la qual “la renovació generacional… només s’aconseguirà sent el màxim d’eficients”.
Joan Talarn ha acabat el seu parlament refermant el compromís de la Diputació amb el sector agroalimentari i amb el territori, destacant la promoció dels productes locals a través de la marca Gust de Lleida i reclamant que “el camp sigui respectat com el que és: una peça clau del nostre futur”.
La 73a Fira de Sant Isidre de Solsona se celebra aquest cap de setmana sota l’organització del Consell Comarcal i la Comissió Organitzadora de la Fira. El certamen se celebra des de temps immemorials i ha esdevingut el millor aparador per a la realitat econòmica, cultural i social del Solsonès, fins al punt que actualment ocupa la tercera posició en importància dins del conjunt de fires que se celebren a la província de Lleida i està reconeguda des de fa uns anys per la Generalitat de Catalunya com a fira d’àmbit català.
Al llarg de tot el cap de setmana, la programació combina les mostres tradicionals i l’activitat firal amb noves propostes que reforcen el caràcter transversal, viu i participatiu de l’esdeveniment. Entre els grans eixos d’aquesta edició es mantenen les mostres de bestiar –amb la XXIV Mostra de bestiar equí, la XVI Mostra d’oví i cabrum i les activitats vinculades al sector primari–, la fira industrial i comercial, la maquinària agrícola, l’automoció, la mostra d’artesania, la fira d’entitats i l’exposició de tractors i maquinària d’època. Enguany es consolida també Sant i Sidra, la proposta musical i gastronòmica estrenada l’any passat, que torna amb una programació de concerts i oferta de proximitat. En total, la Fira compta amb 138 expositors i ocupa una superfície de 40.000 metres quadrats.
A la jornada d’avui, per exemple, s’ofereixen el XXVIII Zoom Fotogràfic de la Fira, la trobades de vehicles clàssics i súper-cars, tir al plat, exhibicions esportives, espectacles familiars, concerts, presentacions literàries, teatre i cites festives com el Bestiari Fest 2026. També hi haurà novetats com La SexTruck, espai itinerant de sensibilització sobre sexualitats i feminismes, i diverses propostes familiars i culturals repartides per diferents espais de la ciutat.