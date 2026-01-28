La Diputació de Lleida millora la travessera de Solsona per reforçar la seguretat viària a l’entorn de l’escola del Vinyet

La Diputació de Lleida, a través de l’àrea de Serveis Tècnics, durà a terme una actuació de millora a la travessera urbana de Solsona, a la carretera LV-4241, entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+300. El projecte, amb un pressupost de 814.740,31 euros, preveu la construcció d’una rotonda a la intersecció amb la C-462z, amb l’objectiu de regular el trànsit i reduir la velocitat dels vehicles en un entorn especialment sensible per la presència de la nova escola del Vinyet.
L’actuació inclou també la millora integral del ferm, amb el fresat del paviment existent i la posterior pavimentació amb mescla bituminosa en calent, així com la correcció de deficiències de drenatge. A més, es dona continuïtat a les voreres existents, es crea un carril bici al marge dret de la travessera, s’implanten passos de vianants elevats i altres elements per pacificar el trànsit. També es renova la xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia LED, millorant l’eficiència energètica i la qualitat urbana del tram.
La diputada de l’àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, ha destacat que “aquesta actuació respon a la necessitat d’adaptar la travessera a un ús més urbà i segur, prioritzant la protecció dels vianants i de l’entorn escolar. Des de la Diputació, seguim treballant per millorar les vies”.
Amb aquesta actuació, l’àrea de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida adapta la travessera de la LV-4241 a les necessitats d’un entorn urbà amb presència d’un equipament educatiu, millorant de manera específica la seguretat viària i l’accessibilitat als accessos de l’escola del Vinyet.