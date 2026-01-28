28 de gener de 2026

Societat

La Diputació de Lleida millora la travessera de Solsona per reforçar la seguretat viària a l’entorn de l’escola del Vinyet

L’actuació de l’àrea de Serveis Tècnics inclou la construcció d’una rotonda i la urbanització del tram inicial de la LV-4241

  • Rotonda del Vinyet -
Publicat el 28 de gener de 2026 a les 16:11

La Diputació de Lleida, a través de l’àrea de Serveis Tècnics, durà a terme una actuació de millora a la travessera urbana de Solsona, a la carretera LV-4241, entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+300. El projecte, amb un pressupost de 814.740,31 euros, preveu la construcció d’una rotonda a la intersecció amb la C-462z, amb l’objectiu de regular el trànsit i reduir la velocitat dels vehicles en un entorn especialment sensible per la presència de la nova escola del Vinyet.

  • Rotonda del Vinyet

 L’actuació inclou també la millora integral del ferm, amb el fresat del paviment existent i la posterior pavimentació amb mescla bituminosa en calent, així com la correcció de deficiències de drenatge. A més, es dona continuïtat a les voreres existents, es crea un carril bici al marge dret de la travessera, s’implanten passos de vianants elevats i altres elements per pacificar el trànsit. També es renova la xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia LED, millorant l’eficiència energètica i la qualitat urbana del tram.

 La diputada de l’àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, ha destacat que “aquesta actuació respon a la necessitat d’adaptar la travessera a un ús més urbà i segur, prioritzant la protecció dels vianants i de l’entorn escolar. Des de la Diputació, seguim treballant per millorar les vies”.

Amb aquesta actuació, l’àrea de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida adapta la travessera de la LV-4241 a les necessitats d’un entorn urbà amb presència d’un equipament educatiu, millorant de manera específica la seguretat viària i l’accessibilitat als accessos de l’escola del Vinyet.

 

 

