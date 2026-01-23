Solsona organitza un taller gratuït de rocòdrom per a l’alumnat de primària

La regidoria d’Infància de l’Ajuntament de Solsona organitza un taller de rocòdrom adreçat a l’alumnat de primària. És una nova activitat de lleure gratuïta que es durà a terme els diumenges primer de febrer i primer de març a les instal·lacions d’escalada Can Còdol, al número 2 del carrer de Sant Pere de Graudescales.
Aquesta proposta s’emmarca dins la voluntat de la regidoria d’oferir periòdicament activitats de lleure de diferents disciplines esportives i artístiques, amb l’objectiu de cobrir un ampli ventall de públic infantil i apropar-los a noves experiències en un entorn educatiu i segur.
L’activitat té una durada de noranta minuts i s’organitzarà en dues franges horàries en funció de l’edat. A les deu del matí hi participaran els infants de 4t a 6è de primària, mentre a les dotze es convocarà els alumnes de 1r a 3r.
Un tècnic especialitzat de Can Còdol conduirà el taller, que consistirà en una iniciació al món de l’escalada, amb coneixement del material i de l’entorn i els primers passos en aquesta disciplina. L’espai, inaugurat l’any passat, disposa d’una zona infantil, una de bloc, una de cordes i quatre autoasseguradors, entre d’altres.
Inscripcions en línia
Es tracta d’una activitat gratuïta per a les famílies, que han d’escollir un dels dos dies proposats. Les places són limitades i requereixen inscripció prèvia en línia, que es pot fer a través d’aquest enllaç: https://forms.gle/regAGrY7FLDBf6YSA. El termini d’inscripció es tancarà dimecres vinent, dia 28. En el formulari es demana la talla de calçat de l’infant per poder facilitar els peus de gat a cada participant, que només caldrà que dugui roba còmoda i aigua.
Lleure comunitari
El tastet de rocòdrom s’inscriu dins el projecte comunitari de Solsona “A camp obert”, que té com a objectius fomentar l’accés dels infants a activitats de lleure des d’una dimensió educativa, recuperar i revitalitzar l’entorn urbà com a espai de convivència i integració de diferents col·lectius i contribuir a la conciliació familiar.
En aquest marc, la regidoria d’Infància impulsa des de fa anys activitats extraescolars com “Futbol+”, als camps de futbol municipals, així com tallers puntuals de parkour i, més recentment, els tallers amb artistes i professionals locals d’“Il·luminAr’t”.