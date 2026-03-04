Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
Derrota del sènior femení del CB Solsona a Manlleu (54-48)
El sènior femení del Club Bàsquet Solsona va caure derrotat diumenge en el seu desplaçament a Manlleu per 54 a 48, en un partit marcat per un mal inici que les solsonines van arrossegar durant tot l'enfrontament.
El duel va començar amb un intercanvi de cistelles, però progressivament les jugadores locals van anar obrint escletxa en el marcador. El primer quart es va tancar amb un 19-10, una diferència de nou punts que va acabar sent determinant, ja que el Solsona va haver de remar a contracorrent durant tota la resta del partit.
En el segon període, les solsonines van competir millor gràcies a la solidesa en el joc interior, fet que va permetre equilibrar el joc i arribar al descans amb un 31-22 que mantenia les opcions obertes.
Després de la represa, el Solsona va provar algunes variants defensives que no van donar el resultat esperat, i es va optar novament per la defensa individual, que va permetre contenir millor l'atac local. El tercer quart es va tancar amb 44-34, mantenint-se una diferència similar.
En l'últim període, el conjunt taronja va augmentar la pressió defensiva i el ritme de joc en els minuts finals amb l'objectiu de retallar diferències. A falta de tres minuts, el desavantatge era de 13 punts, però un darrer esforç col·lectiu, amb un parcial final de 3-10, va permetre reduir la distància fins al 54-48 definitiu. Tot i la reacció final, el temps no va ser suficient per completar la remuntada.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Solsona 55-43 Bàsquet Sant Pere B
Després de dues jornades de descans, dissabte el júnior masculí tornava a la competició amb la visita del Bàsquet Sant Pere.
La manca de ritme competitiu es va notar en els primers minuts, amb errors en els llançaments i pèrdues no forçades que complicaven el joc de l'equip local, que només va anotar 7 punts en el primer període (7-11). A poc a poc, els solsonins van entrar al partit, i realitzaven bones accions col·lectives però amb poca continuïtat,amb un període d'intercanvi de cistelles. El marcador arribava al descans amb un 22 a 25.
A la represa el partit va canviar completament, els taronja-i-negres van sortir concentrats i van imposar el seu joc des del primer minut. Gràcies a la bona activitat defensiva i als atacs més fluids, es va capgirar el marcador, 43 a 34 al final del tercer quart. La intensitat i la concentració es van mantenir fins a la meitat del darrer període i es van traduir en l'augment de la diferència fins als 13 punts.
En els últims minuts, els solsonins van baixar el ritme i el joc es va tornar a igualar, però els de Terrassa ja no van tenir opció de tornar a entrar al partit. El resultat final va ser de 55 a 43.
Partit fluix del júnior masculí del Solsona, però que es podia preveure després de dues setmanes amb pocs entrenaments. En tot cas, la victòria ha de servir com a base per recuperar el ritme de joc i afrontar l'últim tram de temporada amb el millor estat de forma possible.
INFANTIL FEMENÍ
CEB Sant Jordi 34-69 CB Solsona
Partit plàcid per a l'infantil femení del CB Solsona, diumenge, que va aconseguir una victòria fàcil a Rubí. L'encontre va començar amb un 0-6 de parcial als dos primers minuts i evidenciava que les solsonines es prenien seriosament la visita a casa del Sant Jordi.
Una defensa a tot el camp permetia robar pilotes i tenir contraatacs clars; en estàtic els tirs de 3 punts entraven i ràpidament s'assolia una avantatge d'11 punts (7-18). El segon quart va ser igual, les visitants no donaven aire a les locals, collant la defensa que permetia una distància propera als 20 punts a meitat de quart. Totes les jugadores que entraven al camp feien la seva feina i deixaven l'equip rival sense arguments (6-21).
La segona part va continuar igual amb l'afegit que algunes jugadores que no van estar prou encertades durant la primera part van saber reconduir les seves emocions i van aportar encara més al partit bé per elles per aprendre una cosa més. La distància al marcador a mig quart era de 35 punts, fet que demostrava la diferència d'ambdós equips (7-18).
Lúltim quart va servir per posar en pràctica jugades i moviments en atac per a pròxims partits, on tot serà més difícil. Les jugadores van aplicar bé els conceptes i totes vam completar una actuació molt solvent. Hem de lamentar, però, que als últims minuts la Mercè patís una lesió en dit. Des del club li desitgem una ràpida recuperació (14-12).
Partit per treure'n poques conclusions però útil per treballar per al futur.
INFANTIL MASCULÍ
CE Sant Nicolau 61-64 CB Solsona
Diumenge l'infantil masculí es va endur la victòria a domicili després d'un partit molt emocionant i intens fins al final. El duel va començar igualat i amb un marcador molt ajustat, 19-18 al final del primer període.
El segon quart arrencava amb la mateixa dinàmica, però els sabadellencs van saber aprofitar la baixa intensitat defensiva dels visitants per anotar amb facilitat i acabar controlant el joc abans de la mitja part. Un segon període de 21-11 permetia al rival arribar a la mitja part amb un avantatge còmode.
A la represa, el Solsona va tenir clar que per guanyar el partit calia treballar de valent en defensa. Després d'uns ajustaments defensius i un gran canvi d'intensitat, els taronja-i-negres van retallar distàncies. Gràcies a la bona feina defensiva de tots els jugadors, treballant pel rebot i tallant línies de passades, finalment els solsonins aconseguien posar-se per davant al marcador.
A l'últim període, el Solsona va seguir amb molt bona dinàmica: continuava treballant bé en defensa i frenant l'encert del Sant Nicolau fins a tancar el duel amb un avantatge de tres punts poc abans del final. Cal felicitar tot l'equip, que ha sabut canviar el ritme del matx, esmenar els errors i treballar fins al final.
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
Femení Osona 75-30 CB Solsona
El cap de setmana passat, el CB Solsona U12F va jugar a la pista de Vic. Les locals van sortir molt fortes i van guanyar amb diferència els tres primers períodes, sobretot gràcies als contraatacs. A les minis visitants els va costar molt agafar el ritme i al principi no arribaven a defensar les sortides ràpides de l'equip rival.
A partir del quart període dels taronges van canviar una mica l'estratègia i es van col·locar millor en defensa. A poc a poc el partit es va anar igualant i l'equip va començar a competir molt millor. El sisè i el vuitè període van ser per a les solsonines, que no van deixar de lluitar en cap moment.
Tot i no haver guanyat el partit, les de Solsona van aconseguir l'objectiu que s'havia marcat: que no es tanqués el marcador.