Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
Derrota del sènior femení del CB Solsona davant el Santpedor (55-66)
El sènior femení del Club Bàsquet Solsona va caure derrotat a casa davant el Santpedor, en un partit disputat diumenge i que es va decidir en un tercer quart molt advers per a les solsonines.
El primer període va ser molt igualat, amb un bon ritme de joc i alternances constants, i es va tancar amb un lleuger avantatge local (14-11). El segon quart va seguir una dinàmica similar, tot i que amb un punt més d'encert per part de les visitants, que van aconseguir capgirar el marcador i arribar al descans amb 26-32.
El partit es mantenia obert fins que, al tercer període, quatre minuts fatídics van marcar el desenllaç. El Solsona va encaixar un contundent parcial de 2-18, fruit del gran encert exterior del Santpedor amb quatre triples consecutius i de la manca de control del rebot, tant defensiu com ofensiu. Aquest factor va permetre a les bagenques disposar de segones opcions i obrir una escletxa important en el marcador. Al final del tercer quart s'hi va arribar amb un clar 39-52.
En l'últim període, el conjunt taronja va reaccionar. Es va igualar la lluita pel rebot, va millorar la intensitat defensiva i es va equilibrar l'encert ofensiu, fet que va permetre escurçar diferències. Tot i l'esforç final i la millora en el joc, la distància acumulada va ser massa gran i el partit es va tancar amb el definitiu 55-66.
Una derrota marcada per un tram molt concret del partit, però també per la capacitat de reacció mostrada en els minuts finals.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 83-41 Bàsquet Esplugues
(20-12 / 46-26 / 73-34 / 83-41)
El CB Solsona va sumar una victòria contundent el cap de setmana passat en imposar-se per 83-41 al Bàsquet Esplugues en un partit que, més enllà d'un inici dubitatiu, va dominar amb autoritat de principi a fi.
El duel va començar amb sorpresa, ja que el conjunt visitant, cuer de la classificació, va sortir més endollat i va signar un parcial inicial de 2-10 que va obligar els solsonins a reaccionar. Superats els primers minuts d'imprecisions, el CB Solsona va ajustar la defensa i va començar a córrer al contraatac, capgirant ràpidament la dinàmica fins a tancar el primer quart amb avantatge (20-12).
Al segon període, els locals van imposar el seu ritme amb una defensa intensa i un joc col·lectiu fluid en atac. Les diferències es van anar ampliant progressivament fins arribar al descans amb un clar 46-26 que ja encarrilava el partit.
La segona meitat va mantenir la mateixa tònica. Els conjunt taronja no va abaixar el nivell i va continuar castigant un rival superat en totes les facetes del joc. El tercer quart va ser pràcticament definitiu (73-34), amb una gran solidesa defensiva que va limitar molt les opcions ofensives del Bàsquet Esplugues.
Amb el partit resolt, lúltim període va servir per administrar l'avantatge i repartir minuts, fins al definitiu 83-41, que reflecteix la superioritat mostrada a la pista. En definitiva, triomf plàcid del CB Solsona després d'un inici inesperadament complicat, però que va saber reconduir amb maduresa per sumar una nova victòria amb solvència.
CADET FEMENÍ
CB Solsona 55-52 CB Igualada CF
Bon partit de les solsonines dissabte al vespre a casa davant d'un bon rival. El duel va començar de cara per a les locals, que van mostrar fluïdesa en atac i una defensa sòlida. L'encert en el llançament exterior i alguns contraatacs ben executats van permetre obrir una escletxa al marcador i tancar el primer quart amb un avantatge clar (17-9).
En el segon període, però, l'Igualada va reaccionar amb força. El seu joc interior va començar a fer mal i va retallar la diferència fins als quatre punts. Les solsonines van tenir dificultats per ajustar la defensa a la pintura, concedint massa cistelles. Quan el Solsona va aconseguir tancar aquesta via d'anotació, les visitants van respondre amb encert des del perímetre, anotant un parell de triples que van mantenir el partit ajustat al descans (14-18).
A la represa, les locals van tornar a fer un pas endavant. Amb determinació i encert des de la línia de tres, van aconseguir una diferència còmoda de deu punts. Tot i això, l'Igualada no va abaixar els braços i, amb un nou parcial, va tornar a situar-se a només un punt (13-18).
L'últim quart va ser intens, amb intercanvi constant de cistelles fins que el conjunt taronja va obrir una petita escletxa de set punts. En els darrers instants, però, el caràcter competitiu de les visitants i algunes errades locals van ajustar novament el marcador fins als tres punts. Tot i la pressió final, el triomf no va perillar (11-9).
Una victòria de caràcter davant d'un rival ben treballat tàcticament i que va exigir el millor de les solsonines fins al final.
INFANTIL FEMENÍ
CB Sant Just 66-61 CB Solsona
Partit intens de l'infantil femení dissabte a casa de les líders de la classificació. El Solsona es va presentar a l'encontre després de massa dies sense entrenar, fet que es va notar al principi amb un parcial de 8 a 0. Les jugadores visitants no defensaven bé i no eren fluides en atac. A partir de mig quart, però, les taronja-i-negres van fer un canvi i van capgirar el marcador (14-16).
El segon quart va començar amb un intercanvi de cistelles però les locals van agafar un avantatge de vuit punts que es va arrossegar durant tot el partit. Després de recuperar les bones defenses i poder sortir al contraatac, la distància es va poder reduir. Però un altre cop el Solsona va perdre el ritme i el Sant Just va arribar al final del quart amb una distància de vuit punts (23-13).
A la represa, un canvi al plantejament defensiu va permetre a les visitants escurçar la diferència fins a tres punts en menys de dos minuts. Els canvis constants de l'equip rival imprimien un ritme ràpid que feia patir les visitants amb una clara baixada física. Tot i això, les solsonines es posaven a dos punts. Amb tot, l'encert de les del Sant Just des de la línia de 6,25 va fer molt mal i va deixar la diferència en set punts (20-21).
L'últim període les infantils del Solsona van treure el seu caràcter competitiu i van esprémer al màxim per eixugar la diferència a un sol punt gràcies a la millor defensa de tot el partit. El matx era d'una gran intensitat, i les locals van anotar algun contraatac fàcil després de la pèrdua de pilota del Solsona, que va donar un petit avantatge de sis punts. Quan quedava un minut, un triple de les taronges les va situar a tres punts, però a la jugada següent, un 2+1 va ser decisiu: les visitants van patir la primera derrota de la temporada.
Bon partit tot i les dificultats d'un equip que ha de millorar encara alguns aspectes de joc. Seguirem treballant!
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 47-58 CB Navàs
Diumenge l'infantil masculí del Solsona va disputar a casa un partit molt intens i competit contra el Navàs, líder de la fase, en un duel treballat i lluitat fins al darrer minut.
L'inici no va ser fàcil per als solsonins. El rival va sortir molt endollat i, amb un parcial de 0-12, va agafar un avantatge important al marcador. Semblava una diferència complicada de capgirar, però el conjunt taronja-i-negre va saber reaccionar amb caràcter. A poc a poc, va canviar la dinàmica del partit gràcies a una defensa contundent que va permetre recuperar nombroses pilotes i reduir l'encert dels navassencs. En atac, l'equip local va començar a trobar bones opcions de tir, va millorar el percentatge d'encert i va imposar-se clarament en el segon període per 21-10.
A la mitja part s'hi arribava amb un ajustat 31-28, un marcador que reflectia la gran millora en el joc del Solsona després d'un inici advers. A la represa, el Navàs va tornar a apujar el ritme i la intensitat. El Solsona va afluixar en defensa durant alguns moments, fet que va permetre als visitants anotar amb més facilitat i recuperar el control del matx.
Malgrat tot, l'equip no va abaixar els braços en cap moment. Va corregir errors defensius, va mantenir l'actitud competitiva i va continuar lluitant per la victòria fins al final. Més enllà del resultat, cal felicitar els jugadors pel gran partit disputat, per l'esforç i per lesperit de lluita demostrat. Seguim treballant així!
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 54-71 Paidos-ASFE
Diumenge a primera hora a casa, el partit va començar molt bé per a les solsonines. Des del primer període van sortir concentrades i amb ganes i, tot i que el marcador era ajustat, elles portaven la iniciativa. Els primers quarts van ser molt igualats, però el Solsona competia molt bé, defensava fort i trobava bones opcions en atac. A la mitja part, el partit estava obert i les sensacions eren positives.
A la segona meitat, el duel va continuar força equilibrat fins a la sisena part. Va ser aquí on el partit va canviar. Una petita desconnexió de les nostres jugadores va ser molt ben aprofitada per les visitants, que van encadenar bons atacs i van aconseguir un parcial molt ampli que les va fer marxar en el marcador.
Tot i que les solsonines no van baixar els braços i van seguir lluitant fins al final, la diferència ja era gran i el Paidos-ASFE va saber mantenir l'avantatge fins al 54-71 definitiu.
MINI MASCULÍ
Paidos Asfe Blanc 63-62 CB Solsona
El cap de setmana passat, el mini masculí del Solsona va desplaçar-se a Sant Fruitós de Bages per disputar un partit molt intens, que va començar amb la màxima igualtat. Els primers períodes van ser molt competits, amb intercanvi constant de cistelles i defenses actives per part d'ambdós equips.
Els visitants van sortir concentrats, movien bé la pilota i buscaven bones opcions en atac, i el marcador reflectia aquesta igualtat sense que cap conjunt aconseguís obrir una escletxa significativa.
El punt d'inflexió del partit va arribar al sisè període, on els taronja-i-negres van signar uns minuts espectaculars. Amb una defensa intensa, recuperacions de pilota i joc ràpid al contraatac, l'equip va aconseguir un parcial contundent de 18 a 0, que evidenciava el potencial dels solsonins quan juguen units i comparteixen la pilota.
Malgrat la derrota per la mínima diferència d'un punt, l'equip va saber mantenir la concentració i competir fins al final, tot demostrant creixement i maduresa.
PREMINI MIXT
Òdena CB 63-13 CB Solsona
El premini mixt del CB Solsona va jugar el cap de setmana passat a la pista de l'Òdena Club Bàsquet en un partit exigent davant d'un rival intens i físicament superior.
El primer quart els va costar molt entrar en joc als solsonins. Van sortir una mica adormits, amb dificultats per arribar a cistella i patint molt a l'hora de botar, ja que els locals posaven moltes mans i pressionaven fort. Al quart següent, però, la imatge va canviar: els taronja-i-negres van fer un pas endavant en actitud i van aconseguir arribar amb més claredat a cistella. Tot i això, els tirs no van voler entrar. De fet, va ser un període molt defensiu, ja que no va anotar cap dels dos equips.
Durant la resta del partit el Solsona va continuar intentant-ho en tot moment. Li va costar moure bé la pilota i trobar el joc que li tocava, en part perquè el rival era més alt i superior en moltes accions. Els visitants també van patir en el balanç defensiu: en el canvi d'atac a defensa es quedaven enrere i això permetia contraatacs fàcils. En alguns moments els solsonins es molestaven entre ells i no obrien prou els espais, fet que dificultava latac.
L'últim quart va ser, sens dubte, el millor. El conjunt de Solsona va millorar en defensa, va competir millor cada pilota i va aconseguir anotar més punts, mostrant una versió més valenta i intensa.
Tot i el resultat, els taronges segueixen aprenent i creixent partit rere partit. Amb més concentració des del primer minut i treballant els petits detalls, el camí és el correcte.