El Club d’Esquí Solsona celebra la tradicional Cursa Social en una jornada festiva

Els socis del Club d’Esquí Solsona estaven convocats aquest passat dissabte 14 de març al Port del Comte, per celebrar la Cursa Social - Memorial Romà Salas. La trobada va tornar a reunir desenes d’aficionats a l’esquí en una jornada marcada pel bon ambient i la convivència entre generacions comptant amb la presència d’alguns dels socis més veterans fins als més petits. Hi van participar infants de cursets, de tecnificació i de l’equip de competició, així com també entrenadors, familiars i altres socis.
A primera hora, amb una intensa nevada, hi va haver esmorzar per tots els socis i recollida de dorsals. A continuació, ja amb un dia radiant es va disputar la carrera en la modalitat de súper gegant a la pista El Llop, que també va comptar amb la presència d’alguns familiars que es van animar a pujar amb raquetes per donar suport.
Al llarg del matí, una seixantena de participants van poder gaudir d’un circuit preparat pels entrenadors del club amb unes condicions de neu favorables que van permetre veure baixades ràpides i tècniques, tot i que alguns canvis de neu van posar a prova als participants. Els socis més ràpids van ser el Ferran Moreno Coll en absolut masculí i l’Aila Terricabras Boix en absolut femení.
Un cop finalitzada la carrera es va fer l’entrega de premis als millors classificats de cada categoria a la terrassa del Sucre.
Podis de la Cursa Social - Memorial Romà Salas 2026 del Club d’Esquí Solsona
Petits femení (2020-2021)
1. Maria Llorens Pelegrina
Petits masculí (2020-2021)
1. Jaume Musoll Majoral
2. Teo Bernadó Buchukina
3. Cesc Llorens Rodríguez
Pre-Alevins femení (2018-2019)
1. Clàudia Sánchez Fonclara
2. Àneu Solé Cuadrench
3. Abril Guitart Capdevila
Pre-Alevins masculí (2018-2019)
1. Oleguer Terricabras i Bonet
2. Arnau Díaz Llorens
Alevins I femení (2016-2017)
1. Núria Boixader Llorens
2. Abril Díaz Llorens
3. Bruna Solé Cuadrench
Alevins I masculí (2016-2017)
1. Jan Sánchez Fonclara
2. Guillem Terricabras i Bonet
3. Quim Salvador Piñero
Alevins II masculí (2014-2015)
1. Joan Subirana Pons
2. Roc Soldevila Viladrich
3. Jan González Escamilla
Infantils I femení (2021-2013)
1. Carla Subirana Pons
Infantils I masculí (2021-2013)
1. Oriol Vilar Sarri
2. Pere Terricabras i Bonet
Infantils II femení (2010-2011)
1. Aila Terricabras Boix
Sènior I masculí (1997-2004)
1. Ferran Moreno Coll
Veterans I femení (1977-1996)
1. Núria Bonet i Rafart
2. Natàlia Cuadrench Vila
3. Maria Pons Gómez
Veterans I masculí (1977-1996)
1. Manel Pelegrina Jordan
2. Manel Bernadó Solé
3. Enric Sánchez Urbano
Veterans II femení (1976 i anteriors)
1. Núria Piñero Giné
2. Pilar Jané Mujal
Veterans II masculí (1976 i anteriors)
1. Miquel Torrabadella Pons
2. Miki Ortiz Romera
3. Guillem Amorós Guallarte
Trainers
1. Roger Bonsfills Miralles
2. Jan Salvador Piñero
3. Arnau Torrebadella Baraldés
Telemark
1. Jordi Solé Marbà
2. Albert Rafart Colomés
3. Jaume Cuadrench Bertran
Més enllà dels resultats esportius, la cursa de socis és una de les cites més esperades de la temporada per als membres del club, ja que esdevé una oportunitat per compartir pista i reforçar els vincles entre famílies, entrenadors i Junta, una Junta que va organitzar una jornada on no hi va faltar cap detall i va promoure un ambient festiu i participatiu. I és que la Cursa va ser només una de les activitats d’aquesta jornada dedicada als socis. Després de la carrera i de l’entrega de premis, es va celebrar el dinar en que hi van assistir gairebé 80 persones i on es va fer un homenatge a les persones de més responsabilitat de l’anterior Junta, el Marc Rafart, el Jordi Solé i el Jordi Illa. Durant el dia es van fer diversos sortejos i un bingo que van repartir premis gràcies a la col·laboració d’Esports Tàndem, Granja Godall, Munich i Electrodomèstics Taurus.
Tan bon punt es va fer fosc, va arribar un dels moments més especials, la baixada de torxes, que es va fer a la pista Nova i va oferir un espectacle des de la terrassa de l’hotel, brindant als més petits l’experiència inoblidable de poder esquiar de nit quan l’estació ja està tancada. Un caldet calent a peu de pista va posar punt final a aquesta edició de la trobada social, consolidada com una de les activitats més emblemàtiques del calendari del Club d'Esquí Solsona.
Aquesta trobada anual va tornar a posar de manifest el bon ambient i l’esperit de club que caracteritza l’entitat solsonina, que té 53 anys d’història. La Junta, presidida pel Manel Pelegrina Jordan, va fer una valoració molt positiva tant de la jornada com de la temporada, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’estació d’esquí del Port del Comte, a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, a l’Ajuntament de Solsona i al Consell Comarcal del Solsonès i gràcies al patrocini d’Estudi Roma, Instal·lacions XDM i Cardener Telecom; va animar als socis a seguir gaudint d’aquesta temporada extraordinària i els va emplaçar a la següent activitat de Club que serà per la Fira de Sant Isidre