Campanya d`esquí escolar al Solsonès

Més de 320 escolars de la comarca han pogut gaudir de la tradicional Campanya d'esquí que, anualment, organitzem.
En concret, hi ha participat 6 escoles. L'Escola Vinyet va fer dos jornades d'esquí nòrdic a Tuixent la Vansa i d’esquí alpí a Port del Comte. Les set escoles de la Zer del Solsonès van dur a terme 3 sessions d’esquí alpí a Port del Comte, més una sessió per a alumnes d’un dia i la sortida amb els més petits a Tuixent la Vansa. L’IE Vall de Lord també va fer la tradicional sortida de 3 dies a Port del Comte i amb els petitons de l’escola a Tuixent. Finalment, les escoles Setelsis i Arrels primària i l’escola Sant Gil de Torà també van gaudir de la sortida de 3 dies a Port del Comte amb els alumnes de 5è i 6è de primària.
Un cop acabada la Campanya podem valorar-la de molt positiva i ens reconforta que cada cop hi hagi més iniciatives per la pràctica dels esports de neu a la comarca.
Enguany, amb unes condicions espectaculars de neu, els nens i nenes s'ho han passat genial, han gaudit d'esport, de la natura, s'han iniciat o han millorat en aquestes modalitats d'esports a la neu i tot gràcies a les escoles d'esquí de La Bòfia, Esportec i l'Escola de Tuixent la Vansa que han vetllat per la seguretat i confortabilitat de tots plegats. També, com sempre, cal destacar que Autocars Vilà Betriu ens ha fet els viatges molt amens, cuidant fins l'últim detall. I, per últim, les dos estacions d'esquí que ens han acollit, Port del Comte i Tuixent la Vansa, per posar-nos els seus serveis com si ens trobéssim a casa i fent-nos sentir d'allò més bé a més de vetllar per poder gaudir de les pistes disponibles en les millors condicions.