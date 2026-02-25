Les defenses dicten sentència al municipal: CF Solsona 0-0 FC La Seu d'Urgell

El CF Solsona va aconseguir, la tarda del 22 de febrer, un punt valuós davant l’actual segon millor equip de la categoria. Abans del xiulet inicial, els jugadors locals van enviar un missatge d’ànims a l’Hug Plans, lesionat la setmana passada al camp del Guissona.
L’equip de la Seu d'Urgell es va mostrar, en diverses fases del partit, com un dominador estèril davant la teranyina tàctica proposada per l’entrenador dels escapulats blaus, Xavier Gabernet. Els urgellencs es valien dels serveis de banda, els córners i la pilotada llarga del porter, per a apropar-se a l’àrea solsonina. A sobre, van impossibilitar al mig del camp, en molts moments del partit, que els locals poguessin fer quatre passades seguides sense perdre la pilota.
El recurs de la pilotada llarga del porter Jaume Figueras també va ser la tàctica més utilitzada pels solsonins per tal d’activar el joc, a més de les sortides de la pilota de l’Adrià Barniol i les del Marçal Cardona, impecables tant per alt com per baix. En un partit de molta densitat a la línia de mitjos, la precisió de l’Adrià en la passada filtrada va permetre al Solsona connectar amb el centre del camp (Raül, Marc i Ilyas) o amb la davantera (Houssam, Modestas i Robert). També els laterals, Andreu Sances i Alessio Montenegro, van ser distribuïdors de jugades cap endavant; en una d’aquestes, l’Alessio va fer una passada llarga, en el minut 37, al Robert Ferrer, que, des de l’extrem dret, va centrar cap a l’àrea i el Modestas Melnikas va estar a punt d’acabar la jugada amb èxit.
Al començament de la segona part els forasters van obligar el porter Jaume a estirar-se arran de terra per a desviar una pilota xutada a l’interior de l’àrea. Va ser l’única intervenció amb perill, a part d’algun córner, en què el porter solsoní es va haver de lluir. En diversos moments els locals van passar a fer la pressió més alta, fins i tot amb quatre davanters, però tampoc no van forçar gaire el porter de la Seu a fer aturades de mèrit, perquè bastants xuts van sortir desviats. Durant uns deu minuts va semblar que el partit estava trencat, la pilota va anar ràpidament d’una àrea a l’altra, però les finalitzacions van ser ineficaces. Hi va haver sequera d’ocasions de gol, tant els de la Seu d’Urgell com els del Solsona van tenir la pólvora mullada. Ja a les acaballes del partit, l’àrbitre va haver d’ensenyar dues targetes grogues als urgellencs, una per fer una falta tàctica tallant un clar contraatac conduït pel Robert i una altra per fer la traveta a l’Àngel Pérez quan estava a punt d’entrar a l’àrea.
En un duel on les àrees van ser pràcticament zones prohibides, utilitzades sobretot en els córners, el repartiment de punts va acabar sent el reflex d'una batalla lenta on les línies defensives es van imposar a les davanteres.
Amb aquest puntet, el CF Solsona demostra que és un equip capaç de competir contra qualsevol equip de la seva categoria a base d’intensitat i sacrifici. Si bé el CF Solsona és el conjunt que ha fet menys gols (22) en el grup de la seva categoria, també és el 5è equip que n’encaixa menys, només 28 en 19 jornades. En aquesta penúltima setmana de febrer, els escapulats blaus encara ocupen la penúltima posició de la taula, però estan només a cinc punts del setè classificat, l’Almacelles. Hi ha molta igualtat en la majoria d’equips de la Segona Catalana; aquest cap de setmana, tan sols hi ha hagut dues victòries en vuit enfrontaments i, com en la jornada anterior, fins a cinc partits han acabat amb empat.
Dissabte vinent, 28 de febrer, els escapulats blaus es desplacen a Sallent amb l'objectiu de retrobar l'olfacte golejador i traduir el seu esforç en punts.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Andreu Sances Mas, Marçal Cardona Simon, Adrià Barniol Rey, Alessio Montenegro, Raül Espuga Montaner, Ilyas Dahmani Manssouri, Marc Caball Vilaseca, Modestas Melnikas, Houssam Jbilou Fahim i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Guillem Sances Mas (51’), Àngel Pérez Torrecillas (66’), Albert Parcerisa Albacete (66’), Roger Anglarill Casafont (75’), Albert Colell Riu, Bernat Carrera Jounou, Arnau Valero Walters, Juan José Serrano de la Cruz Vidal i Denis Marian Lungu.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Xavier Gabernet Solé
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra