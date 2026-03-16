Engeguen al Solsonès una campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi

La cooperativa Territori de Masies (Solsonès) ha engegat una campanya de mecenatge per posar en funcionament un obrador de farina ecològica amb molí propi i completar el cicle productiu del cereal. Amb el lema 'Dels nostres blats, les nostres farines', s'han proposat recaptar inicialment 15.000 euros per adequar un local a Calaf i comprar el molí. L'objectiu és completar tot el cicle productiu del cereal: des del cultiu del blat, fins a la molta, l'ensacat i la distribució. La farina, a més, s'elabora a partir de varietats antigues com l'espelta, el sègol, la xeixa, el camut o la Florència Aurora. "Són varietats més fàcils de pair i que s'adapten millor al canvi climàtic", ha explicat a l'ACN una de les sòcies del projecte, Dolors Mas.
Territori de Masies va iniciar l'any 2023 una prova pilot per elaborar farina ecològica a partir de varietats antigues de blat. L'objectiu era recuperar la cultura cerealística del baix Solsonès i posar en valor blats antics com ara la xeixa, l'espelta, el sègol o el camut, que s'havien cultivat a la zona fa molts anys. Es tracta de varietats "fortes i rústiques", amb una "gran qualitat nutritiva" i que, a més, contenen una proporció molt petita de gluten, tal com detalla Dolors Mas, de la masia Cal Piquet de Vallferosa (Torà) i sòcia del projecte.
El projecte Farina de Territori de Masies està format per quatre socis que cultiven blat ecològic i, conjuntament, sembren unes 30 hectàrees. En la campanya 2025-2026 de la sega preveuen recollir unes 8 tones de blat. Ara mateix, el producte que elaboren es troba a una vintena de punts de venda de la Catalunya Central i Ponent i, amb la campanya de mecenatge, preveuen fer un pas endavant i completar tot el cicle de producció del cereal. Actualment, tota la part de transformació i distribució del blat que cultiven es fa a la finca de Cal Pauet de l'Espunyola (Berguedà).
Una de les tècniques de la cooperativa, Marina Vilaseca, detalla que el fet de poder tancar el cercle permet "donar més autonomia al projecte" i "estar present en totes les fases del projecte, de manera que tens més capacitat de control de tot el procés. Alhora, creu, dona més "valor afegit" a les farines.
Fer el salt a la producció ecològica i recuperar varietats antigues
Dolors Mas, de la masia Cal Piquet de Vallferosa (Torà) i sòcia del projecte, detalla que, com la majoria d'agricultors de la zona del baix Solsonès, van començar amb un cultiu convencional. "Va arribar un moment que, per convenciment, vaig decidir passar-me al cultiu ecològic sense saber gaire bé a on em portaria", relata. Mas diu que els inicis van ser complicats i assegura que, gràcies a la cooperativa, també va poder fer el salt a conrear varietats antigues de blat. "Sense la cooperativa no m'hagués atrevit a fer aquest pas", relata.
Mas diu que el cultiu ecològic del blat és "totalment diferent" al convencional. "Has de treballar d'una manera diferent la terra i la rendibilitat també és diferent", admet. En aquest sentit, diu que la producció "és molt menor" de la que tindria amb el cultiu convencional, però deixa clar que la qualitat i les propietats són "molt diferents". A més, també creu que és un producte més valorat econòmicament. D'altra banda, Mas diu que les varietats antigues estan "més adaptades a terres pobres com les del Solsonès" i amb una climatologia "que no se sap cap a on anirà".
Aconseguir un mínim de 15.000 euros
La campanya de mecenatge, que es fa conjuntament amb la Fundació Coop57, va engegar-se a finals de febrer i estarà oberta durant tres mesos. Segons ha detallat Marta Closa, tècnica de Territori de Masies, l'objectiu és aconseguir inicialment un mínim de 15.000 euros, que es destinaran a l'adequació del local i a l'adquisició del molí fariner i d'una garbelladora. Tot i això, ha detallat que, si se supera aquesta xifra, es volen fer diferents millores com ara afegir un transport pneumàtic. Closa ha explicat que la idea és que les obres d'adequació del local comencin a finals de primavera i que estiguin llestes passat l'estiu.