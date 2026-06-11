Uns cinquanta fidels de Solsona, Cardona i Pinós viuen amb emoció la Vetlla amb el Papa

L’Estadi Olímpic Lluís Companys va arrencar aquest dimarts la vetlla d’espera al papa Lleó XIV mentre encara entraven algunes de les 40.000 persones que van omplir el recinte per participar en el primer gran acte de la visita del pontífex a Barcelona. Les portes s’han obert a les 16 h i, a partir de les 18 h, puntualment, han començat dues hores de música, testimonis, vídeos, pregària i referències a Gaudí, a la Sagrada Família i al lema del viatge, ‘Alça la mirada’. A les grades hi havia un públic entregat amb banderes vaticanes i de diversos països, mentre una cinquantena de sacerdots confessaven en diversos punts de l’estadi.
Fidels de tots els bisbats de Catalunya hi han estat presents, com el de Solsona, que disposava de 300 invitacions. La unitat parroquial de Solsona ha baixat a Barcelona en un autocar de 50 persones, amb gent de Solsona, Pinós i Cardona. Han estat acompanyats pel Vicari General, Mn. Marc Majà, el rector Mn. Joan Casals, Mn. Josep M. Montiu i Mn. Bernat Weimberg. Un cop al l'estadi, ha ocupat el seu lloc al costat de la resta de parròquies del bisbat.
L’acte de l’Estadi Olímpic ha estat el més multitudinari de la visita del papa a Catalunya. El recinte s’ha anat omplint des de mitja tarda amb fidels, joves, famílies, voluntaris i membres d’entitats vinculades a l’Església, que han accedit a Montjuïc amb antelació per superar els controls de seguretat i ocupar els seus seients abans de l’inici de l’acollida.
El preacte ha començat amb la benvinguda dels presentadors Xavier Pérez Esquerdo i Mercè Raga, i una dinàmica de Worship.cat, i després hi ha hagut l’actuació de Gospel Sense Fronteres i diversos vídeos de testimonis. Tot seguit han actuat Sabor de Gràcia, Conchita, Beret, Alfred García, Álvaro Soler i Siloé, en una primera part que combinà música popular, missatges de fe i peces audiovisuals sobre Gaudí i la Sagrada Família.
La programació prèvia incloia també una conversa amb mossèn Bruno Bérchez i Maite Gaudí, descendent de l’arquitecte, així com una petita ponència del filòsof Francesc Torralba, catedràtic de la Universitat Ramon Llull, que ha promogut el diàleg entre ciència, ètica i humanisme. L’escenari estava inspirat en Gaudí i en la Sagrada Família, un dels punts centrals del viatge apostòlic. També hi havia una còpia de la creu de l’altar major de la basílica i una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat.
L’arribada del Papa estigué acompanyada per una coronació castellera, amb música d’orquestra i gralles. Un cop a l’estadi, Lleó XIV inicià l’acte central. Després de la benvinguda del cardenal Omella, arquebisbe de Barcelona, el pontífex va fer una pregària.
Després el Papa respongué preguntes vinculades a tres testimonis: un noi que s'està formant per ser batejat, una persona relacionada amb la salut mental i una víctima de la violència familiar. Posteriorment, es va fer la lectura de l’Evangeli, precedida per una processó i l’al·leluia. Lleó XIV pronunciarà després les seves paraules, abans del Credo cantat en català, l’himne, el Pare Nostre i la benedicció final.
En el tram més social del discurs, Lleó XIV ha apel·lat a les “antigues i noves pobreses” de les ciutats i de la societat, i ha situat la dignitat de la persona al centre del seu missatge. “No deixem de buscar, de qüestionar-nos i de dialogar, amb Déu i entre nosaltres, també en el cor de la nit”, ha afirmat.
El Papa ha defensat una fe capaç d’“harmonitzar la diversitat” d’idees i sensibilitats, i ha vinculat aquesta actitud amb la recerca d’una veritat orientada al bé comú. En aquest context, ha fet una crida a construir un país acollidor, respectuós amb totes les persones i capaç d’estimar cadascú “per allò que és”.
L’homilia també ha inclòs una reflexió sobre les situacions de dificultat personal, eclesial i social. Lleó XIV ha advertit que les crisis no s’han de llegir només com un fracàs, sinó també com una oportunitat per canviar i renovar-se. Segons el pontífex, cal afrontar aquests moments sense tancar-se en el judici ni en la resignació, sinó com l’inici d’una “vida nova”.
Tant en les preguntes dels tres joves com en l'homilia, el Papa ha fet més fragments en català dels que estaven previstos.
Després de la benedicció, passades les 22 hores, actuà l’Escolania de Montserrat i Sergio Dalma interpretà ‘Em dones força’ amb l’escolania. L'himne final s'interpretà mentre el Papa baixava les escales, saludava, i abandonava el recinte.