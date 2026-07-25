Reconeixement a l'equip que ha rehabilitat la Casa Gran de Riner

L’Ajuntament de Riner ha volgut reconèixer la tasca dels professionals que han treballat en la rehabilitació, restauració i posada en valor de la Casa Gran del Santuari del Miracle amb una visita a la construcció en la que han pogut comprovar el resultat final de l’actuació. També s’ha aprofitat l’ocasió per veure les obres de restauració que s’estan duent a terme a la façana nord, un projecte diferent al de la consolidació i rehabilitació de la Casa Gran. L’acte va tenir lloc la tarda d’aquest divendres amb l’assistència de més de 60 persones, entre professionals (arquitectes, paletes, fusters, fontaners, pintors, electricistes, museògrafs, etc.) i col·laboradors institucionals.
Les obres fetes a la Casa Gran han permès la consolidació estructural de l’edifici, aplicant criteris de sostenibilitat i accessibilitat universal i respectant i restaurant antics elements arquitectònics. A més, s’han adequat nous espais museístics, expositius i polivalents per a usos turístics, culturals i d’acollida de visitants, i se n’han ampliat alguns dels ja existents.
L’alcalde de Riner, Joan Solà, ha afirmat que “aquest gran projecte s’ha fonamentat en tres eixos: el repte de dur a terme les obres en set mesos, de desembre de l’any passat a juny; la confiança en un equip de grans professionals, i el compromís de totes les empreses que hi han treballat”. Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació de Lleida, ha reiterat la implicació de l’ens provincial en el desenvolupament del territori i la preservació del patrimoni. Carles Pubill, arquitecte que ha dirigit les obres, ha afirmat que s’ha recuperat íntegrament un edifici “que fa 15 anys estava força malmès i amb perill de col·lapsar”. Finalment, Dani Sala, responsable de la museografia, ha dit que la Casa Gran “recull l’essència de la vida de les persones durant l’època barroca, des del punt de vista social i en l’àmbit de la Catalunya rural”.
Visita d’obres a la façana nord
La trobada va incloure amb una visita d’obres a la façana nord -la consolidació i restauració de la qual finalitzarà la setmana vinent- a càrrec de Solà, Jiménez i Pubill. La recuperació d’aquesta part de l’edifici, força deteriorada pel pas del temps, ha consistit en el repicat del revestiment, sanejat i rejuntat de la paret amb morter de calç; retirada de fragments amb risc de despreniment i fixació de parts del mur amb barres de fibra de vidre i resines; substitució dels carreus excessivament malmesos; neteja general; substitució de la fusteria existent per una de nova, i modernització de la instal·lació elèctrica, entre altres tasques.
Les darreres fases de l’obra de renovació de l’edifici han estat possibles gràcies a sengles ajudes institucionals. La de la Casa Gran, de 2.733.769 euros, és una subvenció aprovada pel Ministeri d’Indústria i Turisme en el marc del Programa de Millora de la Competitivitat i de Dinamització del Patrimoni Històric amb ús Turístic (convocatòria finançada per la UE a través de fons NextGeneration). La de la façana nord, de 156.349,04 euros, prové de la Generalitat de Catalunya, l’IEI i la Diputació de Lleida, i està destinada íntegrament a la recuperació d’aquesta part de l’edifici.
La Casa Gran és una construcció iniciat l'any 1532, bastida originàriament com alberg de pelegrins i que successives reformes han donat com a resultat l'edifici actual. La construcció es va anar ampliant durant els segles XVI, XVII i XVIII. Es tracta d’un edifici de la Diputació de Lleida cedit a l’Ajuntament de Riner, el qual l’ha anat recuperant per a usos cívics, turístics i culturals.