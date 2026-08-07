El Museu de Solsona impulsa una vivència sensorial familiar inspirada en la mostra medieval

El Museu de Solsona ha anunciat una proposta que s’adreça a famílies: una experiència sensorial vinculada a l’exposició temporal «Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval». Amb el lema «Amb els cinc sentits», la sessió es durà a terme el divendres 7 d'agost a la tarda i cal inscriure’s prèviament. La finalitat consisteix a explorar la mostra medieval mitjançant tast, olor, contacte, escolta i observació. Tots els sentits es posen en joc, obrint vies alternatives per apropar-se al patrimoni.
Descripció de l’activitat sensorial familiar
Durant l’activitat, els assistents afronten un recorregut per l’exposició superant proves en forma de joc de pistes i vivint situacions que apelen a cada sentit. Les famílies es troben amb els objectes i exploren la seva rellevància històrica amb interacció directa amb el material presentat. Cada participant ha d’abonar dos euros. Les inscripcions resten obertes i poden formalitzar-se a través de correu electrònic museu@museusolsona.cat, telèfon 973 48 21 01 o WhatsApp 680 18 12 76, segons la informació facilitada pel museu.
Objectius i vivència immersiva a la mostra medieval
Fonts del museu detallen que la proposta «permetrà observar, escoltar, tocar, olorar i tastar el patrimoni per acostar-se d’una manera diferent als objectes i al seu significat». L’activitat, connectada amb «Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval», vol estimular la participació de les famílies i acostar el context medieval des d’una immersió sensorial, el divendres des de les 17 h.