El Museu de Solsona acull l'exposició «Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval»

Organitzada conjuntament pel MEV, Museu d'Art Medieval, el Museu de Lleida, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i el Museu d'Art de Girona, arriba a Solsona la mostra
"Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval", que explica com el cristianisme medieval va convertir la matèria en un vehicle de transcendència. El recorregut reuneix relíquies, escultures, pintures, peces de metall, pergamins i altres objectes que permeten entendre el paper dels materials en la vivència religiosa de l'època.
La versió solsonina de l'exposició presenta una
personalitat pròpia marcada per la incorporació d'objectes excepcionals vinculats al territori i als fons del Museu. Entre els principals reclams destaca la primera exhibició pública de la Mare de Déu del Remei del castell de Cambrils, una notable talla romànica procedent d'Odèn que va ingressar al Museu l'any 2024 gràcies al dipòsit de Fermí Plana Espuga.
Exposició al museu de Solsona
L'exposició incorpora també un
bestiari del segle XVI cedit per l'Arxiu Diocesà de Solsona i una lipsanoteca datada l'any 1043, prestada per la parròquia de Sant Feliu de Lluelles (Montmajor). A més, el recorregut reuneix algunes de les peces més emblemàtiques del Museu de Solsona, com la singular làmpada Arnolfini, una icona cretenca de la Mare de Déu amb el Nen i una excepcional lipsanoteca de vidre elaborada al Mediterrani oriental abans de l'any 1000.
La mostra també ofereix l'oportunitat de contemplar obres habitualment conservades a la reserva del Museu de Solsona, com els guants de Ponç de Vilaró, del segle XIII, el
braç reliquiari de sant Blai o el Crist Baró de Dolors i les Arma Christi.
Horari: de dimecres a dissabte, d'11.00 a 18.30 hores; diumenges i festius (excepte dilluns), d'11.00 a 14.00 hores. Durant els mesos de juliol i agost, el museu també obre els dimarts.