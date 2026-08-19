La Casa Gran del Miracle obre amb horaris renovats i visites a demanda després de la rehabilitació

L’edifici de la Casa Gran del Santuari del Miracle, ara renovat i convertit en centre d’interpretació del Barroc, rep visitants de nou. Actualment, obre portes de dilluns a divendres feiners, de 10 a 13 h. S’anuncien pròxims increments d’horari i la implementació de visites concertades; aquestes mesures amplien l’abast del públic que pot accedir-hi i permeten acostar-se al patrimoni i al vessant cultural d’aquest espai. La presentació de la «nova» Casa Gran es va produir després de culminar un projecte extens de restauració, consolidació i museïtzació de l’immoble.
Primeres visites i rellevància cultural
Durant els primers dies de portes obertes, realitzats després de la reforma —fa dues setmanes—, la Casa Gran va rebre unes 400 persones. Aquestes activitats es van celebrar paral·lelament a la Festa Major del Miracle
i a un concert integrat en el cicle FeMAP. Amb aquesta obertura, l’antic allotjament per pelegrins s’ha transformat en un espai d’interpretació i divulgació centrada en el Barroc, amb l’objectiu d’exposar la vida quotidiana de la societat d’aquella etapa.
Enfocament a espais recuperats i museïtzació
La intervenció ha permès reobrir estances com la cuina, el foc de rotllo, les quadres i dues habitacions, sumant recursos com plafons informatius i audiovisuals. L’actuació tècnica s’ha orientat a reforçar l’estructura de l’edifici, reparar les cobertes, restaurar façanes, museïtzar diverses zones, i potenciar-ne l’accessibilitat —ara amb un ascensor fins a la quarta planta—, a més de millorar l’eficiència energètica. S’hi han preservat també vestigis històrics: grafits de pelegrins a les parets, motllures de guix originals als sostres, bigues de fusta antigues, murs de pedra a l’exterior i el rellotge antic a la façana principal.
Finançament i aportacions públiques
Les fases finals del projecte de restauració van rebre una subvenció de 2.733.769 concedida pel Ministeri d’Indústria i Turisme, amb fons procedents de la Unió Europea a través del programa NextGeneration. S’hi afegeix un suport econòmic de 156.349 destinat a la façana nord, impulsat per la Generalitat
, l’IEI i la Diputació
de Lleida. Aquest finançament ha servit per revaloritzar el patrimoni i preparar l’edifici per a nous usos de caràcter cultural i divulgatiu.